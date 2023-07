Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de un par de meses de anunciar que ya era madre, la reconocida actriz y querida cantante, Maite Perroni, a través de una exclusiva con la revista Quien finalmente acaban de presentar al mundo por primera vez a su hija, Lía Tovar, al lado de reconocido productor de TV Azteca y su esposo, Andrés Tovar, junto a unas tiernas fotos que muestran su rostro y dejaron maravillados a todos.

Como se sabe, el pasado 6 de enero de este 2023, a través de sus cuentas de Instagram que el famoso productor del Ajusco y la reconocida actriz anunciaron que iban a ser padres por primera vez, y tras cuatro meses del sorprendente anuncio, el pasado 16 de mayo anunciaron que ya eran padres de una hermosa niña, compartiendo la gran e inmensa felicidad que sentían por su pequeña en esos momentos.

Ahora, este miércoles 12 de julio, a casi dos meses de su nacimiento, Andrés y Maite mostraron sus primeras fotos, afirmando que era el gran amor de su vida, que no creían cuando decían que todo cambiaría pero lo hizo, especialmente cuando el parto debió de ser cesaría pese a querer natural, señalando que: "Lía no terminaba de encajarse, empezaban las contracciones pero pasaba el tiempo y nada. De pronto, las circunstancias y el momento empujaron a que el doctor tomara la decisión de que fuera una cesárea para seguir adelante y que no hubiera ningún tipo de riesgo. Empezó la acción".

Maite y Andrés muestras a Lía. Quien

Ante este hecho, el productor de Acércate a Rocío expresó que: "Llevaba una bocina y había preparado una playlist para el momento. Veo a Maite, le doy un beso, le pongo play a la música y llega el doctor a decirme que si quería conocer a mi hija. Pensé '¿cómo?, si apenas va la primera canción'. Fue muy rápido, pero verla y cortar el cordón fue increíble", destacando que sintió el amor más puro del mundo al tenerla.

Con respecto al nombre, la integrante de RBD, señaló que fue algo complicado, pero que no se demoraron mucho, confesando que: "La gran sorpresa fue que venía una niña en camino y empezó una nueva búsqueda. Cuando buscábamos opciones leímos este nombre y nos gustó, cuando leímos su significado pensamos que era EL nombre", aunque no mencionó cual era ese significado que los convenció.

Finalmente, expresaron como fue su primera noche juntos como una familia de tres, siendo Andrés el que señaló que: "Primero es que te caiga el 20. Porque en el hospital tienes apoyo de las enfermeras, pero una vez que sales, fue llegar a estar con ella a full toda la noche y ya después de algún tiempo nos fuimos acomodando para poder descansar uno u otro", mientras que Perroni dijo que: "Esa primera noche fue muy linda: Lía estaba súper chiquita entonces dormía y dormía".

Maite, Andrés y Lía. Quien

Fuente: Tribuna del Yaqui