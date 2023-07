¿Es otra? Maya Nazor presume desde el hospital su nueva cirugía estética; conoce los detalles

Ciudad de México.- La guapa y polémica influencer, Maya Nazor sorprendió a sus más de 5 millones de seguidores de Instagram, al mostrar desde sus historias que ya se realizó su nueva cirugía estética que la tiene muy feliz, por lo que pronto mostrará los resultados con una coqueta sesión fotográfica, mientras tanto se mantiene recuperándose del procedimiento en el hospital.

Tal como lo había advertido, la exnovia de Santa Fe Klan quería lucir un cuerpo mucho más voluptuoso, así que a pesar de que posee una de las figuras más envidiadas del mundo del entretenimiento, la joven de 24 años sentía que necesitaba más busto para realzar su belleza y se colocó unos implantes para conseguirlo, aumentando algunas tallas, dado que no quería que fuera un cambio tan drástico.

El encargado de hacerle el trabajo fue el doctor Luis Atilio Gil Pérez, quien ha operado a otras celebridades, así que desde la cama del hospital la rubia no pudo resistir para compartir que había cumplido su sueño, por lo que conectada y con su faja de recuperación, posó para presumir sus nuevas copas y prometió dar más detalles del proceso, lo que duró, el peso de sus implantes y demás.

Instagram @nazormaya

Hola, ¿cómo están?, pues ya me estoy recuperando, llevo unas poquitas horas después de mi cirugía, me siento súper bien, más tarde les vamos a contar qué fue lo que me hicieron y les voy a enseñar los resultados, estoy muy contenta", aseguró.