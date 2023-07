Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presentadora tapatía Galilea Montijo una vez más logró dejar helado al público de Televisa debido a que en una reciente entrevista con la revista Quién se volvió a sincerar sobre su proceso de divorcio, asegurando que ha sido un momento "muy triste y doloroso". Sin embargo, los internautas lanzaron varias críticas a la también actriz ya que estas declaraciones hacen contraste con las imágenes en las que se aparece muy romántica con el modelo llamado Isaac Moreno.

Como se recordará, a solo meses de haber firmado su divorcio de Fernando Reina Iglesias, la originaria del estado de Jalisco fue fotografiada en una playa del Caribe Mexicano tomada de la mano y abrazada del artista español. Después de que las fotos se volvieran virales, surgieron rumores que señalaban que le pudo haber sido infiel a su exesposo y padre de su hijo, Mateo, pero ella de inmediato lo negó tajantemente.

Y aunque muchos pensarían que 'La Gali' está pasando por un gran momento debido a que es exitosa en el área laboral teniendo tres programas al aire en San Ángel, ahora ella misma confesó que su separación de Fernando la tiene decaída de ánimo: "Estoy atravesando por un proceso de mi vida muy doloroso y triste", dijo a Quién. Asimismo, la conductora descartó que tenga planes de buscar un nuevo matrimonio pronto:

No quisiera decir que no me vuelvo a casar porque uno nunca sabe lo que pase el día de mañana, pero en estos momentos de mi vida, casarme no está entre mis planes".

Eso sí, Montijo destacó que nunca dejará de creer en el amor, pero asegura que actualmente solo le interesa el bien de su unigénito: "Soy una mujer muy apasionada y siempre voy a creer en el amor y en las historias con finales felices". Además, la tapatía dijo que a sus 50 años entiende que cualquier proceso que vive es parte de su crecimiento: "Cada cosa que me sucede, si bien no siempre es lo mejor, la maduro, abrazando mis momentos de dolor y de tristeza, sabiendo que todo esto es parte de madurar, de crecer, de seguir adelante".

Cambiando un poco de tema, Galilea mencionó que en lo profesional tiene muchos sueños por cumplir y uno de ellos es volver a la actuación tras haber estado en novelas como Azul y Tú y yo: "Me encantaría hacer series, volver como actriz, pero la vida me sorprenderá cuando tenga que ser". Asimismo, la conductora le envió un fuerte mensaje a sus jefes en Televisa pues luego de declarar que ya no se siente tan feliz en Hoy, reveló cuál es el proyecto que sueña con realizar.

Se trata de un programa nocturno de variedades y así lo reveló: "Me encantaría, es algo que todos los que somos conductores o entretenedores anhelamos, pero no depende de mí. Amo la actuación, la entrevista, la música y los juegos, hacer un programa nocturno o por la tarde, es mi sueño".

