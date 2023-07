Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya pasó más de un año de la muerte de Fernando del Solar, su nombre no ha dejado de estar en polémica y el más reciente escándalo tiene qué ver con su viuda, Anna Ferro, quien ha recibido fuertes acusaciones en los últimos días. Ahora fue Ingrid Coronado quien salió a revelar fuertes secretos de la última esposa del argentino y aseguró que ella sí tuvo malos tratos con sus pequeños, Paolo y Luciano.

Como se recordará, tras cumplirse un año de la muerte del actor y conductor, varios de sus exempleados decidieron denunciar que su viuda lo maltrataba tanto a él como a sus hijos, asimismo acusaron a Anna de apropiarse de un dinero que no le corresponde.

Jorge Cordero, quien fuera amigo de Fernando y también su mánager, explicó que su viuda no quiere regresar el anticipo que recibió su esposo por un proyecto que no pudo realizar debido a su fallecimiento.

Recientemente Ingrid dio una entrevista al programa Ventaneando para hablar de la delicada situación y confirmó que tras la partida de Fernando, sus hijos le han revelado que Ferro no los trataba del todo bien: "Yo la verdad no estaba enterada de que hubiera este tipo de problemáticas. Sí, a lo largo de este año mis hijos me han estado contando algunas cosas sumamente desagradables", expresó la extrabajadora de TV Azteca.

Asimismo, Coronado comentó que si ella se hubiera enterado de esta situación antes, por supuesto que hubiera interferido para evitar que sus herederos recibieran malos tratos de la última pareja de su padre: "No sé si incluso agradezco que no me lo hayan contado antes porque hubiera tenido que tomar cartas en el asunto y entonces sí se hubiera puesto la cosa todavía peor… ¡Es terrible!, ya ni me recuerdes, sino voy a volver a hacer corajes".

También Ingrid confirmó que Anna se negaba a darle acceso a ella y a sus hijos al funeral de Fernando y relató porqué no quiso hacer pública esta situación: "Porque a mí no me gustan los chismes, de veras a mí me ha dolido a lo largo de todo este camino, ahora que tú decías que pareciera que hubo personas que estaban orquestando todo este escándalo, no parecía, había personas que estaban orquestándolo", expresó.

Acto seguido, la artista manifestó que más allá de increpar a Ferro por sus acciones contra los menores, solo desea que la viuda de Fernando le devuelva lo que le pertenece: "No (voy a reclamarle nada), a mí lo único que me interesa es que la señora me devuelva mi departamento, la verdad, a mí es lo que llama la atención, es un departamento que no está en el testamento, está a mi nombre, me parece terrible que me lleve a lo legal, cuando yo he hecho las cosas bien, la verdad, me he comportado bien hasta con ella", dijo según información recogida por Agencia México.

Por otra parte, la exintegrante de Venga la Alegría también externó su disposición de haber ayudado a Fernando luego de que trascendiera que Anna no lo llevaba al doctor cuando se agravaba la salud del artista: "Si él hubiera necesitado mi ayuda, por supuesto que sabe que él hubiera contado con ella, porque yo jamás hubiera dejado desamparado al papá de mis hijos", aseveró. Y finalmente, recordó todos los ataques que ha recibido por parte de personas que la creyeron la 'mala del cuento':

Me siguen atacando porque en teoría yo abandoné a una persona que estaba enferma y ya ha habido, no solamente declaraciones mías, sino también de Fer, en su momento cuando estaba vivo, que para empezar yo no lo abandoné, y además cuando nosotros nos separamos, él no estaba enfermo, él ya estaba bien", concluyó.

