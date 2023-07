'La Casa de los Famosos México': Conoce el ridículo y exorbitante precio del 'look' de Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se ha convertido en el relity show del momento, así que Galilea Montijo se ha empeñado en acaparar miradas en cada una de sus intervenciones durante las galas de los miércoles y los domingos, dejando en evidencia su lado fashionista con despampanantes 'looks', pero el famoso 'jumpsuite' que portó ha causado revuelo.

Para nada es un secreto que la conductora se ha convertido en todo un icono de la moda, pues siempre tiene la combinación perfecta para destacarse y el pasado fin de semana no decepcionó al derrochar sensualidad con enterizo metálico en color rojo pasión, mismo del que destacaban unos cortes a la altura de la cintura y un escote pronunciado, por lo que incluso los mismos integrantes le lanzaron elogios.

No obstante, la prenda también causó polémica ya que Poncho de Nigris, así como algunos internautas resaltaron que su atuendo era en honor al 'team infierno', pero la tapatía aclaró que no apoya a ninguno de los equipos, dado que su función es conducir y ser imparcial con lo que ocurre entre los concursantes, pero no vas a creer la ridícula cantidad que cuesta tener una pieza como la de Gali.

Instagram @galileamontijo

¿Cuánto cuesta el 'look' de Galilea Montijo?

Es importante destacar que Galilea Montijo tiene un exclusivo equipo de imagen, Aldo Rendón es el encargado de vestirla, mientras que su maquillista es Alfonso Waithsman, y el estilista Bernardo Javier, pero enfocándonos en el 'jumpsuite' que lució es de la firma Laquan Smith, el cual se puede adquirir en el sitio web FWRD donde está a la venta por la módica cantidad de 22 mil pesos mexicanos.

Instagram @galileamontijo

Para algunos es una cantidad exorbitante, pues a eso hay que sumarle el costo de accesorios y calzado, pero lo que es una realidad es que logró causar revuelo e incluso la compararon con Britney Spears, quien en los 2000´s arrasó con un estilo similar en su video Oops! I did it again, así que seguramente buscará cómo superarse en la siguiente gala, pues si algo disfruta la presentadora es brillar y estar a la moda.

Si no quieres perderte a Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México, te invitamos a que sigas la transmisión dominical a las 20:30 de la noche, a través de Canal 5 o por la plataforma de streaming Vix+, aunque también se puede ver de lunes a viernes bajo la conducción de Diego de Erice y Odalys Ramírez.

Fuente: Tribuna