'La Casa de Los Famosos México': Sofía Rivera Torres responde orgullosa a los ataques de Niurka Marcos

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México está que arde y a pesar de que Niurka Marcos no forma parte del elenco está enganchada con lo que sucede, pues se ha dedicado a apoyar a su hijo Emilio Osorio y al 'team infierno', así que cada vez que ve una injusticia o algo no le parece no duda en exponerlo, pero se ha enfrascado en una guerra de declaraciones con Sofía Rivera Torres.

'La Mujer Escándalo' ha dejado en claro que no le pareció la forma en la que la esposa de Eduardo Videgaray jugó, pues acusó a ciertos integrantes de tener actitudes machistas y resaltó que ya estaban eliminando por cuestiones de género, pero lo que terminó por hacer estallar a la cubana fueron sus polémicas declaraciones en las que indicó que Sergio Mayer y algunos personajes contrataron bots para favorecerse en los votos.

De este modo, Sofía dejó entrever que habría fraude y eso causó indignación, así que Niurka le mandó un contundente mensaje, aclarando que las personas que están en redes sociales apoyando al 'team infierno' no son bots, además de que la acusó de ser una lame otas de la producción, así que le advirtió que le podría ir mal si continúa así.

Tú eres el robot, estás haciendo lo mismo que Alicia Machado. Te tengo una mala noticia, Telemundo la corrió y así terminó la mujer de lame huv…s como tú con la producción de Endemol, diciendo y haciendo las mam…das que piden y te sientes muy segura, pero no eres más que un instrumento, cuando terminen de usarte te van a desechar y vas a ser el robot", dijo la vedette.

Ante la insistencia de la cubana, quien incluso motivó a las personas a ir a demostrarle a Sofía que está equivocada y la inundaron de ataques, la también conductora rompió el silencio y envió una contundente respuesta, la cual deja en evidencia que le tiene sin cuidado lo que pueda opinar, pues sabe que así es su personalidad y se siente honrada en entrar a la lista de sus enemigos.

Llevó años dando noticias de Niurka, le mienta la madre a distintas personas. Para mí es un honor formar parte de esta (no tan selecta) lista. Mama Niu, yo te respeto y quiero a tu hijo. Siempre fue mi compita y nos llevamos súper bien", escribió Sofía Torres.

De igual modo, indicó que tiene claro que todo es parte de show y no toma de manera personal nada, así que asegura no tener problemas con toparse a 'La Emperadora': "Cada quién reacciona como lo que es. Y si me vuelvo a encontrar a Niurka la volvería a saludar, así como saludo a Issa o Marce (aunque con Marce no he coincidido). Porque esto no es personal, es un juego. Y más allá, es solo un programa más como tantos que hemos hecho…".

Fuente: Tribuna