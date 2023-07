¿Otra vez? Yeri Mua levanta sospechas de haber retomado su relación con Naim Darrechi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer, Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua volvió a dar de qué hablar, nuevamente por su relación Naim Darrechi ya que dio señales de una posible reconciliación y sus fanáticos se encuentran furiosos por esta decisión, dado que ambos han salido raspados por sus acciones, así que no auguran un buen futuro y esperan que no sea verdad.

Recordemos que hace unas semanas se hizo pública su separación en medio de un gran escándalo, debido a que el español dio a conocer que se encontraban esperando un hijo, mismo que la 'Bratz Jarocha' decidió abortar, argumentando que a sus 21 años no se encuentra preparada para ser madre y que no quería que su bebé creciera en medio de la violencia, pues mostró que a lo largo de su romance la golpeó en varias ocasiones e incluso amenazó con denunciarlo.

Parecía no haber vuelta atrás, pero poco después fueron captados por un grupo de reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde el tiktoker la volvió a poner en el ojo del huracán al enfrentar a los camarógrafos a punta de manotazos y golpes, razón por la que fue detenido y tuvo que pagar por los daños que ocasionó y después de eso nuevamente se distanciaron.

Yeri Mua se encuentra atravesando un mal momento en su vida, pues si bien sigue cosechando éxitos, personalmente no le ha ido muy bien y ha mostrado a sus fanáticos sus deseos por dejar las redes sociales ya que su vida ha estado expuesta, lo cual ha generado que le lluevan ataques por cada movimiento que da, así que cansada de tanta polémica busca tener tranquilidad y crecer en el ámbito profesional.

¿Yeri Mua regresó con Naim Darrechi?

Fue en una de sus recientes transmisiones en vivo, donde la estrella del Internet recibió cuestionamientos de si regresó no con Naim Darrechi, algo que no negó y se limitó a decir que a partir de ahora no dará detalles de su vida privada, lo cual desató sospecha y que la atacaran por eso ya que aseguran que se empeña en arruinarse ella misma con parejas que únicamente la dañan.

Ustedes regresan con sus ex bien agusto y nadie les dice nada, por eso les digo que me voy a comer lo que yo quiera sin que me estén chin…ando", respondió Yeri.

"Esa mujer está enferma", "El hombre la maltrata y ahí sigue", "No aprende", "Qué vergüenza", "Dónde quedó tu amor propio", "Era obvio que siguen juntos", "Le gusta la mala vida", "Si regresaste con él una seguidora menos", "Quiérete tantito", "Nadie debería seguir a esta mujer", fueron algunos de los comentarios que recibió.

No obstante, ninguno de los dos lo ha confirmado y no se han vuelto a dejar ver de manera pública, así que si es real que han regresado no tardaran en mostrar pruebas, dado que los internautas se mantienen al pendiente de sus pasos y no sería la primera vez que exhiban a la veracruzana, dado que la han captado en diferentes situaciones bochornosas que se han viralizado.

Fuente: Tribuna