Ciudad de México.- De nueva cuenta la polémica actriz y reconocida cantante, Lola Cortés, volvió a generar un gran revuelo en el mundo del espectáculo, debido a que en una reciente entrevista no dudo en hacer pedazos a la famosa actriz y querida cantante, Ninel Conde, diciendo que debería de "ejercitar el cerebro" en vez de preocuparse por el físico, tras lo que se burló de su voz y de sus cirugías estéticas.

Hace un par de días que Conde se volvió tendencia en Twitter y se viralizó un video de su más reciente concierto por toda latinoamérica, debido a la manera en la que cantó el tema de Sálvame, el cual nació de la novela juvenil Rebelde, de la cual ella fue parte como un personaje importante al ser madre de 'Roberta' y la madrastra de 'Mía', queriendo rendir un homenaje al melodrama que aún hoy en día tiene millones de fans.

Pero, aunque su video fue viral no fue para algo positivo, debido a que en realidad los comentarios fueron burlas y críticas, señalando que su voz no era la adecuada para el tema, que no cantaba bien, que no entonó, entre muchos otros comentarios en el que apoyan principalmente que no debió de haber entonado la melodía de la tan icónica banda RBD, incluso hubo varios memes con el que lo dejaban muy en claro la situación.

Lola Cortés. Internet

Una de esas personas que concordaban con que Conde no cante, fue la implacable 'Juez de Hierro' de La Academia, pues durante el estreno de El Mago, fue entrevistada por varios medios que tocaron el tema sobre lo que opina de los comentarios contra la cantante, a lo que ella dijo que estaba totalmente de acuerdo con que no canta, con que no tiene una buena voz ni talento, señalando que parece que las cirugías le han afectado.

Sin ningún tipo de tapujo señaló que ella considera que la falta de preparación es algo muy grave, apuntalando que la 'Bombón Asesino' debería dejar de preocuparse por su apariencia y más por su cerebro, por trabajarlo, señalando que ha trabajado más en su físico que en su voz y su cerebro que estas han sido las consecuencias, dejando a más de uno boquiabierto mientras señalaba que solo estaba diciendo la verdad.

Para concluir con el tema, señaló que era el momento de que le dijeran a la actriz de Fuego en la Sangre que lo importante no era el rostro ni el cuerpo, sino el talento, siendo muy sagaz al momento de afirmar que debería de comenzar a ejercitar el cerebro para impedir que se deteriore, porque al final es el único que la va a sacar adelante en todo lo que se presente, antes de cambiar de tema con respecto a sus próximos proyectos.

Fuente: Tribuna del Yaqui