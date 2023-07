"Recayó y lo anexaron": Revelan que 'El Negro' Araiza abandonó 'Hoy' porque estaría en rehabilitación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace casi una semana el presentador mexicano Raúl 'El Negro' Araiza ha tenido muy preocupados a sus seguidores y fans debido a que no se ha presentado a trabajar en el programa Hoy y no ha compartido los motivos. Desafortunadamente ahora se reporta que el también actor y comediante salió del aire porque su familia lo habría anexado en una clínica de rehabilitación.

El intérprete de Cadenas de amargura, Un gancho al corazón y La Desalmada dejó las transmisiones del matutino del Canal de Las Estrellas desde el pasado viernes 7 de julio, por lo que la productora Andrea Rodríguez Doria ha tenido que llamar a conductores invitados como Carlos Arenas y Alexis Ayala para reemplazarlo. Sin embargo, la líder de Hoy no reveló las razones por las que Raúl abandonó las transmisiones del proyecto.

Desafortunadamente, ahora se dice 'El Negro' podría estar de nueva cuenta anexado, tal como ocurrió en el verano del 2022. Como se recordará, hace 1 año el conductor permaneció un mes en una clínica de rehabilitación, mientras se especulaba que había tenido una recaída en adicciones. Sin embargo, él mismo aclaró que decidió acudir al centro por voluntad propia debido a que estaba atravesando por una crisis emocional.

Durante la reciente transmisión del programa Fórmula Espectacular, el reportero Gabriel Cuevas aseveró que tiene información de que Raúl se encuentra anexado: "Esta mañana recibí una llamada y me contaron que Raúl Araiza no ha aparecido en el programa 'Hoy', porque el fin de semana tuvo una crisis". Asimismo, ventiló las razones: "El fin de semana empezó a tomar muchísimo, recayó, la familia decidió anexarlo".

Gabo Cuevas también dijo que los ejecutivos de la empresa de San Ángel están enterados y también preocupados por la situación de Araiza, sin embargo, resaltó que la más afectada por ello es la madre del conductor, doña Norma Herrera. Por otra parte, el periodista Joel O'Farrili dijo que los problemas de supuesta bebida del 'Negro' habrían iniciado desde hace semanas luego de llegar tarde al programa: "Raúl había agarrado un poco la fiesta el fin de semana", recordó.

Joel también mencionó que él se comunicó con el staff de Hoy para corroborar esta información y le explicaron que Raúl en realidad tendría problemas estomacales: "No me dicen cuál, parece que es un tema relacionado al estómago, de tal forma que no le permite estar al aire, dicen que el lunes y martes fue a juntas, pero que no puede estar al aire por una enfermedad". Cabe resaltar que hasta el momento 'El Negro' no ha confirmado esta situación, pero hace algunas horas publicó una imagen en el gimnasio y lo acompañó con la frase: "Solo por hoy".

