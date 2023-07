"Te amo": Erik Rubín felicita a Andrea Legarreta con romántico mensaje y se rumora reconciliación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles 12 de julio la conductora Andrea Legarreta se encuentra de fiesta debido a que está celebrando su cumpleaños número 52 y como era de esperarse, recibió decenas de felicitaciones. Uno de los primeros en enviar un mensaje de celebración a la también actriz fue Erik Rubín, quien usó unas palabras muy especiales para referirse a su aún esposa, de quien lleva más de 10 meses separado. ¿Se cancela el divorcio?

Como se sabe, este día será muy diferente al de otras épocas, pues es la primera vez que la titular del programa Hoy celebra su natalicio tras anunciar su separación del padre de sus hijas Mía y Nina Rubín. Sin embargo, en redes sociales llamó la atención que el cantante y actor no perdió oportunidad para felicitarla con un tierno mensaje de amor, el cual deja claro que Andy sigue siendo una persona muy especial.

El intérprete de canciones como Princesa Tibetana compartió una fotografía donde Andrea luce pidiendo un deseo antes de soplar las velitas de su pastel: "Qué afortunado soy de tenerte en mi vida. Y hoy y siempre, toda la gente que tenemos la misma fortuna, celebramos la tuya en grande, hermosa. Mereces lo que sueñas. Te amo. Feliz cumpleaños", comentó Rubín en la publicación de Instagram que ya cuenta con más de 44 mil Likes.

A pesar de que el amoroso mensaje deja entrever que el cariño que existe entre Legarreta y Erik es muy grande, las reacciones de sus seguidores han sido diversas, pues mientras algunos cuestionan si los artistas realmente se separaron en estos meses y aún son pareja, otros los defienden por mantener una excelente relación pese a su decisión de poner una pausa en su matrimonio, el cual duró casi 23 años.

Hay que recordar que fue el pasado 22 de febrero, tras más de 2 décadas de feliz matrimonio y dos hijas en común, que la actriz de la telenovela ¡Vivan los niños! y Erik decidieron anunciar su separación, dejando claro que seguirán siendo buenos amigos y socios, e incluso ahora trabajan juntos en la obra Vaselina. Sin embargo, los artistas no quisieron ahondar sobre los motivos que los llevaron a tomar esta decisión.

En una reciente entrevista Andrea comentó que luego de haber tenido una separación sana y en paz, tanto ella como Erik no descartan retomar su matrimonio en un futuro: "Estamos viviendo la vida de una forma amable, es una forma inteligente, amable, amorosa, no sabemos qué nos depara el tiempo, quizá decidimos continuar como amigos, como familia, pero de pronto no, no sabemos, tiempo dirá", expresó la semana pasada ante las cámaras de De primera mano.

