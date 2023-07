Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se reportara delicada la famosa primera actriz y muy querida productora de Teatro y TV, Silvia Pinal, en una reciente entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, la famosa y talentosa actriz, Norma Lazareno, acaba de hablar sobre la salud de su gran amiga, revelando lo que pudo haberle dado un revés a su vida tan inesperadamente, ¿acaso anuncia una tragedia para Televisa?

Como se sabe, el pasado 6 de julio comenzó a correr el rumor de que Pinal estaría teniendo severos problemas de salud, debido a que se captó a un doctor saliendo de su casa al médico de la madre de Luis Enrique Guzmán, lo que se dio poco después de que saliera el comunicado de que Apolo no sería su verdadero nieto y que se dijera que ella estaba completamente devastada por la noticia y que sufría demasiada.

Por este motivo, la asistente personal de Silvia, Efigenia Ramos, en una entrevista con Sale el Sol, reveló que los motivos por los cuales se le habló al médico para que fuera a la casa de la actriz es debido a que simplemente por su edad han estado tratando de mantener todas las bases cubiertas y la mantienen en constantes cuidados para prevenir precisamente que una enfermedad los sorprenda, negando una vez más que haya algo grave detrás de todo esto.

Silvia y Norma. Internet

Y ahora, la mañana de este miércoles 12 de julio, Norma, la cual es una gran amiga y colega de la primera actriz, al ser entrevistada por el matutino de TV Azteca, mencionó que ella considera que los problemas de salud que podría estar teniendo su amiga es debido a todas las bajas y altas de emociones, afirmando que la discreción y lo que se le diga a Silvia a estas alturas de su vida debe de ser muy bien cuidado.

Esto pues ella considera que con el tema de Luis Enrique, Mayela Laguna y si Apolo es o no es su hijo, no debieron de haberle dicho absolutamente nada hasta que estuvieran 100 por ciento del resultado que fuera, para que ella no se viera envuelta en medio de tantas peleas, dado a que es algo que podría perjudicar en su salud, señalando que lamentaba lo que se encuentra pasando actualmente su amiga.

Sobre lo que opinaba de esta polémica que embarga a la familia de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real, la actriz mencionó que no tenía nada que decir más que era muy cruel que dejaran tan desamparado al niño y lo arrancaran de una manera tan abrupta de un ambiente que ha conocido toda su vida y que le daba felicidad y seguridad al menor, pero que sobre temas legales no se metería.

Fuente: Tribuna del Yaqui