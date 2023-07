Tras 9 años retirada y pleito con Galilea Montijo, exconductora de 'Hoy' vuelve a novelas de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien desde hace 9 años no realiza una telenovela y que ha estado en programas de la competencia TV Azteca, dio una inesperada noticia a sus seguidores debido a que recientemente confirmó que regresa a la actuación de la mano de Televisa. Se trata de Malillany Marín, quien quedó fuera del programa Hoy por un supuesto pleito con la conductora Galilea Montijo.

La originaria de La Habana, Cuba, comenzó su carrera en la empresa de San Ángel desde el año 2006 cuando participó en el melodrama Rebelde y en el reality Bailando por la boda de mis sueños, para después convertirse en una querida estrella de televisión. Algunas de sus telenovelas más exitosas fueron novelas como Destilando Amor, Hasta que el dinero nos separe, Dos hogares, Un gancho al corazón, Querida enemiga y Lo que la vida me robó, esta última, marcó su retiro temporal.

En el año 2015 la exitosa productora Carla Estrada se encontraba a cargo del matutino Hoy y le dio la oportunidad a Malillany de probarse como conductora, pero no tuvo una experiencia tan grata. Y es que de acuerdo con información de Álex Kaffie, Galilea Montijo "no la soporta" y por ello la cubana tendría años sin aparecer en esta emisión. De hecho el 'Villano' dijo que Marín no ha sido invitada a celebrar los 25 años del programa por orden de la tapatía.

Antes y después de Malillany Marín

Pero además del supuesto problema que tendría con 'La Gali', también se dice que la mujer de 42 años enfureció cuando se quedó sin contrato de exclusividad en San Ángel. Sin embargo, Malillany ya se encuentra a nada de firmar un nuevo contrato en Televisa y así lo confirmó ella misma durante una reciente entrevista con el reportero Ernesto Buitrón: "Así es, vine a hacer pruebas, feliz de estar de regreso aquí en mi casa", contó.

No obstante, la también modelo se negó a dar detalles sobre su proyecto pero se especula que podría tratarse del remake de El Maleficio: "Esperando que pronto pueda compartirles buenas noticias, tanto no puedo decir porque me pueden regañar, pero lo que sí es un hecho es que estoy de regreso en la empresa". Eso sí, la cubana destacó que se trata de un personaje distinto que la hará reinventarse.

Finalmente, Malillany, quien ha sido muy criticada por un supuesto abuso de cirugías, reiteró su emoción por estar de regreso en la empresa de Emilio Azcárraga y recordó cuáles fueron sus últimos proyectos antes de abandonar el canal: "Estoy feliz, emocionada aquí en Televisa lo último que hice fue el programa Hoy con Carla (Estrada) y Nosotros los guapos".

Fuente: Tribuna y YouTube Ernesto Buitrón