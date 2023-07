Bárbara de Regil y su hija Mar difunden polémico VIDEO; juntan sus lenguas mientras van de fiesta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que una de las personalidades más polémicas del espectáculo es la actriz Bárbara de Regil quien a través de las redes sociales suele subir fotos y videos donde hace comentarios que dividen opiniones entre los internautas; sin embargo, ahora se ha hecho viral el momento en que la famosa sale de fiesta con su hija Mar con quien tiene un momento algo raro ya que ambas acaban juntando sus lenguas.

La protagonista de Rosario Tijeras se sabe, es muy unida a su hija, a la cual trajo al mundo cuando apenas tenía 16 años de edad. Ahora que Mar es una adolescente y con ella puede salir a divertirse, no dejan pasar la oportunidad de presumir en redes el momento de calidad que pasan como madre e hija, por lo que este polémico vido ha desatado la furia de los usuarios de la red social TikTok pues remarcan, lo que la famos hace con su hija es simplemente un acto que no es bien visto en ninguna parte del mundo.

El video fue publicado el pasado 6 de julio del presente año. Si se ha hecho tendencia en la actualidad es porque supuestamente Mar de Regil se vio involucrada en una pelea donde una ciudadana rusa la agredió severamente. Es con el fin de buscar qué pasó en este enfrentamiento que la noche de juerga entre ambas celebridades llamó la atención. Pese a que al final la imagen se corta, hay quienes insisten en que no debió subir la imagen o dar pie a especulaciones. Ambas no han aclarado sin en verdad hubo lengua involucrada o no.

Terminando la party, espera al final", escribió en el video.

Captura de pantalla

Wey es tu hija, no tu amiga, no tu hermana, no una fulana" o, "Normalicen que los hijos tomen con los padres, mi madre siempre qué hay fiesta me dice que si quiero tomar que lo haga con ella y no que vaya y no", fueron comentarios que vivieron las redes.

Bárbara de Regil, quien fue la que subió el video, no reaccionó a ningún comentario, ya fuera bueno o malo que recibió en el clip, Incluso, continuo publicando videos cortos tanto bailando, mostrando su rutina de ejercicio o promocionando sus productos fitness los que también han estado en 'boca de todos' por supuestamente no tener contenido nutricional y en tanto, arriesgar al salud de quienes la consumen.

Del mismo modo, Mar de Regil no se enfocó en las criticas que recibió por este video donde se le ve compartiendo una noche de fiesta al lado de su madre, a quien a veces le han ducho, parece más una relación de hermanas que de madre e hija. Si bien se espera que no haya una aclaración por los hechos ya que ambas se han caracterizado por mantenerse en polémica, el nombre de la hija de 'Rosario Tijeras' siegue en tendencia por la supuesta pelea que tuvo y donde supuestamente quedó gravemente herida.

Foto: Instagram

Al respecto, se dijo que la madrugada del pasado miércoles, la influencer ocasionó una confrontación con una ciudadana de origen ruso y que además, hay un video donde se muestra a ambas enfrentarse a golpes. No obstante, ni Bárbara de Regil o Mar se han pronunciado por estos hechos, especialmente sobre si en verdad hubo tal confrontación o todo se trata de una especulación que ha cobrado trascendencia en las plataformas digitales, comal supuesto beso que se dieron.

Fuente: Tribuna