Ciudad de México.- En días recientes, Lolita Cortés fue captada en la alfombrar roja de El Mago (The Wiz), musical que es protagonizado por Lucerito Mijares, motivo por el que la jueza de hierro de La Academia fue vista expresando su apoyo a la hija de Lucero y Manuel Mijares e incluso reveló que le encantaría ser la maestra de la joven cantante, así como también destacó que la adolescente siente una gran pasión por esta rama del arte.

Y aunque en un inicio todo parecía ir viento en popa con la entrevista, siendo que Lolita se dejó ver feliz de que la joven hija de Lucero comenzara a abrirse paso en la actuación, la realidad es que, en determinado momento, el periodista Edén Dorantes, cuestionó a la cantante sobre si participaría en otros proyectos de Televisa, como es el caso del programa de telerrealidad, Las estrellas bailan en Hoy, en el cual ella funge como jueza.

Lolita Cortés es captada en la alfombra roja de 'El mago (The Wiz'

Es para este momento en el que la también actriz dio una noticia que cambió el ambiente alegre de la entrevista por uno más sombrío y es que, todo parece indicar que Televisa habría vetado a Lolita Cortés, hecho que si bien no fue confirmado por la compañera de Arturo López Gavito, sí fue percibido por los demás reporteros que se encontraban en el lugar, sobre todo por el tono nervioso de la estrella de teatro.

"Uy mi amor, pues es que... por ahí me dijeron que ya no puedo entrar ni a cobrar, así que ya, ¿qué te digo? No lo sé."