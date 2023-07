'Bomba' en Televisa: Sergio Mayer explota contra Jorge; acusa a producción de protegerlo en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más las celebridades dentro de Televisa acaban de ser sorprendidos con otra 'bomba' de escándalos, debido a que recientemente el famoso actor y polémico político, Sergio Mayer, durante la gala de nominación explotó en contra de Jorge Losa, pues él afirma que el galán de novelas y deportista está haciendo trampa, por lo que incluso acusó a la producción de protegerlo y así mantenerlo dentro de La Casa de los Famosos México.

Como sucede cada miércoles, el pasado 12 de julio los habitantes restantes del afamado reality show de 24 horas de la empresa San Ángel, realizaron las nominaciones, aunque en esta ocasión las reglas cambiaron, pues Galilea Montijo, anunció que todas las nominaciones ya no serían en el confesionario y por privado, sino que todos lo hicieron frente a frente en la sala de la casa, por lo que todos saben quién nominó a quién y el por qué.

De estas votaciones quienes resultaron estar en riesgo de posiblemente salir el próximo domingo 16 de julio, fueron la reconocida influencer, Wendy Guevara, la que más sorprendió al ser tan querida, el famoso galán de novelas y deportista, Jorge Losa, el polémico regiomontano, Poncho de Nigris, y la reconocida actriz y comediante, Bárbara Torres, de los cuales uno va a ser salvado por la líder de la semana.

Sergio y Jorge. Internet

Pero esto causó una gran molestia en Mayer, debido a que cuando estaban reunidos en la cocina le dijo a Jorge que consideraba que había muchas injusticias, afirmando que: "Te digo algo, acá entre nos, con el tema del complot te ayudaron. Yo solamente dije que a mi me encantaría viajar a España, eso no es complot, no es decir a quién le voy a dar ni cuentos puntos", señalando que él sí estaba haciendo uno con 'Barby' Juárez, la líder de la casa y al igual que Poncho, lo reto para que se niegue a ser salvado.

Pero eso no fue todo, sino que también estalló en contra de los miembros de la producción, debido a que dice que: "Ellos no pueden decir que eso complot, y lo digo aquí, porque lo que hicieron es ayudarte a ti. Se pasaron de listos, no son pend...", destacando el hecho de que ellos habían hecho trampa en la prueba del líder y que la producción le está dando ventaja sobre todos para que siga ganando y salvándolo para que llegue a la final con trampa.

Ante este hecho, el actor de La Rosa de Guadalupe le dijo que no sabía de lo que estaba hablando y simplemente siguió comiendo en calma, sin preocuparse ni molestarse por lo que le decían, mientras que Mayer seguía acusándolos a todos de permitirle hacer trampa y bastante molesto dijo que ya no realizaría la prueba que se hacen para saber al ganador, debido a que de igual forma la producción haría que ganara.

Fuente: Tribuna del Yaqui