Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lolita Ayala es una de las figuras más importantes de la televisión mexicana, esto es gracias a su desempeño como comunicadora, el cual ha realizado desde hace varias décadas. También es una persona muy querida en la cultura pop, sobretodo después de que una flema entorpeció su trabajo mientras daba las noticias de la tarde, hecho que se viralizó rápidamente y le permitió dar un repunte en su popularidad, al grado de anunciar jarabes para el resfriado.

Aunque mucha gente la conoce por su amplia carrera, la realidad es que ni siquiera Lolita ha podido huir de los escándalos amorosos, los cuales la han acompañado a lo largo de su vida. Ayala ha estado casada con tres hombres, Luis Sosa, de quien estuvo profundamente enamorada, pero cuya relación terminó en el año 2000 por una infidelidad por parte de él; Anibal Silva, el padre de uno de sus hijos; y el periodista Jorge Berry, con quien estuvo casada apenas 10 meses, pero del que se divorcio presuntamente por una infidelidad.

Lolita estuvo casada con Berry entre el año 1976 hasta 1977, pero su relación terminó de manera muy abrupta, por lo que las especulaciones no tardaron en salir y se llegó a creer que los periodistas terminarían su relación porque Jorge habría engañado a Lolita con nada más y nada menos que la dama del buen decir, Talina Fernández, teoría que se sostuvo por mucho tiempo y la cual jamás se pudo confirmar.

No fue sino hasta que la conductora de 71 años, fue como invitada al canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, en el año 2022 cuando contó su versión de las cosas y reveló si, en realidad, Jorge Berry la habría engañado. Según declaraciones de Lolita, la realidad es que ella jamás pudo confirmar que hubiera un amorío entre la madre de Mariana Levy y su entonces esposo, por lo que éste no habría sido el motivo de su divorcio.

Lolita confesó que, lo que en realidad pasó, fue que ella se había casado con Jorge sin estar enamorada de él y es que, según las palabras de la presentadora, Jorge le habría propuesto matrimonio antes, pero ella lo rechazó afirmándole que no sentía amor por él, aunque esto no pareció importarle demasiado al conductor de El Noticiero, quien le insistió, por lo que llegaron al acuerdo de que se casarían, pero si en 1 año ella no se había enamorado de él, se separarían.

"Yo no la caché (a Talina con Jorge). Él, Jorge Berry, bueno, me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba. Ahí el sufrió. Yo se lo dije antes de casarnos, le dije: 'Jorge, no estoy enamorada de ti, mejor no nos casamos porque no estoy enamorada."

Lolita mencionó que contrajeron nupcias, pero luego de 10 meses, continuaba sin sentir amor por él, por lo que terminaron por divorciarse, tal y como habían acordado tiempo atrás. Finalmente, Ayala declaró que Talina Fernández no estuvo involucrada con su decisión de terminar su entonces matrimonio. Luego de esto, la conductora del noticiero continuó con su vida y se casó un par de veces más.

Fuentes: Tribuna