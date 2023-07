¿Cómo Belinda? Tras confirmar su ruptura, Kimberly 'La Más Preciosa' revela lo que hizo con el anillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kimberly 'La Más Preciosa' rompió el silencio alrededor de su polémica ruptura, luego de que presumiera que en noviembre llegaría al altar con Oscar Barajas, quien desde sus redes sociales fue el encargado de dar la noticia, aunque no reveló los motivos que los llevaron a tomar tan radical decisión, lo cual provocó que se desataran especulaciones, entre ellas que la influencer le habría sido infiel.

Hace poco, la integrante del clan de 'Las Perdidas' acusó a su exprometido de sufrir fuertes adicciones, las cuales lo habrían motivado a que actuara de forma impulsiva y quisiera terminar con sus planes; sin embargo, ahora más calmada y con la cabeza fría habló frente a las cámaras de Eden Dorantes y aclaró que a pesar de que no están juntos mantienen una buena relación.

Estoy bien, mi conciencia está tranquila y estamos sobresaliendo con trabajo y salud".

Algo que se ha vuelto cuestionable cuando no prospera un compromiso es lo que las celebridades hacen con el anillo, pues mientras algunas deciden conservarlo como recuerdo, mientras otras prefieren venderlo, pero Kim prefirió regresarlo y dejar cuentas claras con su ex, además de que recalca que tiene la solvencia económica para adquirir cualquier tipo de joya.

De igual forma, compartió que tenía un acuerdo firmado para la boda en el que quedaba en claro que sus bienes no iban a ser compartidos, pero le desea lo mejor y es consiente en que no puede forzar las cosas: "Ya está en él si quiere estar con otra persona, nadie es dueño de nadie".

Todo parece indicar que esta separación podría no ser definitiva, ya que siguen en contacto e incluso fue el encargado de darle la noticia de que habían nominado a su amiga Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, por lo que quizás con el tiempo reconsideren regresar o llevar una buena amista: Sigo hablando con él, todo tranquilo.

Respecto a Wendy, Kimberly se siente orgullosa del papel que ha desempeñad en el reality show de Televisa, aunque no le parece que las personas crean que el team infierno la utiliza para salir adelante: Me incomodan los comentarios de que la están utilizando y que se aprovechan de ella, yo la conozco y no se deja envolver por nadie, comentó y expresó que ya extraña mucho a su amiga ya que son muy unidas y su ausencia le ha pesado.

Ahora que Wendy Guevara salió nominada y corre riesgo de salir del show, la intérprete de Muy Pegriloso le lanzó una fuerte advertencia a Mariana La Barby Juárez, quien fue la responsable de ponerla en eta situación: Ahora que salga le voy a cantar un tiro, me vale que sea boxeadora, mencionó entre risas y aprovechó para pedir apoyo para su amiga.

