Emilio Osorio revela en 'La Casa de los Famosos México' detalles de su primera relación intima

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El encierro en La Casa de los Famosos México ha hecho que las celebridades abran su corazón y revelen algunos de sus pasajes íntimos, recientemente Emilio Osorio compartió como fue su primer encuentro con una mujer y dejó en evidencia la fuerte comunicación que tiene con su madre, quien siempre lo asesoró en temas de sexualidad para que creciera sin ningún tipo de tabú.

Niurka Marcos ha declarado en sinfín de ocasiones que es una madre abierta y que no tiene filtros a la hora de platicar con sus hijos, lo cual confirmó el joven cantante en una plática que sostuvo con Sergio Mayer, quien le cuestionó a qué edad tuvo intimidad con una chica y cuál fue su experiencia y sin ningún tapujo reconoció que fue a corta edad, dado que apenas tenía 13 años y muchas dudas.

Osorio detalló que fue con una novia de la escuela, con la cual llevaba un par de meses saliendo pero sin formalizar, así que cuando se decidieron a dar ese paso pactaron que esto sucediera y lo planearon perfectamente con la intención de que fuera una linda experiencia de la que Niurka siempre estuvo al tanto, porque siempre le ha tenido confianza.

El día que le pido (ser novios), se lo pido en casa de unos amigos, le armo un desm…dre, le compré un montón de cosas, o sea me pasé todo el día haciendo la pedida…dijo que sí y de ahí nos fuimos al departamento de un amigo…", contó Emilio.

Previo a esto él ya había probado y comprado preservativos, consciente de que tenía que cuidarse y cuidar a su pareja e incluso uno de sus amigos le ayudó con eso, mientras que a Niurka le contó todos sus planes para que no los fuera a sorprender y asegura que lo tomó normal e incluso le prometió no hacer ruido en la casa para evitar incomodarlos.

Sergio Mayer y Wendy Guevara aplaudieron la confianza que tiene con su madre, pues a pesar de que los tiempos han cambiado, siguen existiendo personas que prefieren no abordar temas íntimos e incluso la chica de Las Perdidas destacó que la situación no es siempre la misma para las mujeres ya que mientras los papás se enorgullecen cuando sus varones tienen relaciones no pasa lo mismo con las jóvenes.

En este sentido, el creador de Solo Para Mujeres indicó que él también ha tratado de darle educación sexual a sus hijas para que disfruten a plenitud su cuerpo y que siempre se protejan, pues por no hablar de estos temas llegan enfermedades o embarazos prematuros, aunque reconoce que una de sus pequeñas es muy conservadora y prefiere guardar su privacidad.

Fuente: Tribuna