Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta de nueva cuenta logró dejar sin palabras al público de Televisa debido a que en una reciente entrevista se ahogó en llanto y compartió una inesperada noticia luego de pasar más de 10 meses separada de su aún esposo, Erik Rubín. Por motivo de su cumpleaños número 52, la también actriz y empresaria se sinceró y confesó si ya está iniciando una nueva relación sentimental, tal como ocurrió con su compañera Galilea Montijo, quien fue captada muy romántica con un modelo español.

La integrante del matutino Hoy fue abordada por la prensa a las afueras de la empresa de San Ángel, y tras recibir felicitaciones de los reporteros, confesó que por el momento se encuentra feliz con su edad. De la misma manera, Andy manifestó que por el momento no desea modificar ninguna parte de su físico, aunque no descarta hacerlo más adelante: "No es como que me abandone, pero sé que hay cosas que van a caer con la gravedad, y si algunas cosas las puedo corregir de a poquito naturalmente, está bien... si de pronto se necesita cuchillín pues ya veremos".

Sin embargo, al mencionarle la felicitación que le envió su expareja Erik Rubín en este día tan especial, la actriz de telenovelas como Baila conmigo y ¡Vivan los niños! no pudo evitar mostrar su emoción y comentó: "Muy bonito, es que al final para la gente de afuera ha sido más difícil entender que así es, piensan que es choro, piensan que es un show, pero eso en realidad no nos debe importar, ni nos importa", dijo.

Erik felicitó a Andrea con conmovedor mensaje

Posteriormente, 'La Lega' admitió muy conmovida que Erik era el amor de su vida y dijo que pese a que ahora no están juntos, siempre se tendrán un cariño muy especial: "Hay gente que ha sido muy importante en tu vida, que te ha marcado de una manera bonita, que te ha dado amor, que te ha dado seguridad en muchos aspectos, que ha sido tu compañero o compañera. En este caso, Erik y yo hemos sido compañeros, socios, amigos, pareja, amor, y el amor está".

Finalmente, al ser cuestionada sobre la posibilidad de iniciar un nuevo romance con alguien menor, Andrea no pudo contener el llanto y subrayó que por el momento se encuentra bien sin pareja. Sí, la conductora mexicana afirma que a casi 1 año de haber decidido poner fin a su romance con Erik, de momento no está interesada en buscar a alguien más: "La verdad no, siento que hoy por hoy no… (Un colágeno) ¡ay no!, hasta me conmoví (hasta las lágrimas), pero no por el colágeno, no tengo espacio".

No se me antoja… hoy por hoy no me imagino con (alguien más)", remató.

Mira a partir del minuto 6:

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes