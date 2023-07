Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica presentadora de TV, Ingrid Coronado, recientemente volvió a hundir a Anna Ferro, debido a que en una entrevista con Venga la Alegría, confesó que ya interpondrá una demanda contra la viuda de su exesposo, además de hablar sobre sus presuntos maltratos hacia el reconocido y muy querido conductor, Fernando del Solar, y a sus propios hijos cuando lo visitaban.

Ya hace más de un año que lamentablemente Fernando perdió la vida a causa de una neumonía, y los escándalos siguen rodeando su triste deceso, debido a que desde ese momento Ferro se ha encargado de mes con mes hablar de su tristeza ante la ausencia de su esposo, a demás de verse envuelta en una pelea legal con Ingrid por temas de la herencia y un departamento que le pertenecería a los hijos del presentador de Sexos en Guerra y no a Anna.

Y ahora, después de que amigos del expresentador de TV Azteca afirmaran que Coronado no está pidiendo nada fuera de lo que le corresponde y que le pertenece, la presentadora no quiso generar más polémica y señaló que no le interesa nada más que "me devuelva el departamento que es mío, porque eso no está en discusión, no está en el testamento, no hay ninguna posibilidad de que se quede ahí. Ella está habitándolo de forma ilegal y yo lo único que he pedido todo este tiempo, es que me devuelva el departamento y listo".

La escritora con respecto a la entrevista de una exempleada de Fernando con Sale el Sol, en el que dicen que lo maltrataba, ella expresó que no era algo en lo que se vaya a meter dado a que: "no me gusta hablar de chismes, a mí no me gusta hablar mal de la gente; de hecho, mi intención jamás es que los haters que me atacaron a mí durante muchos años, ahora ataquen a alguien más, si yo realmente quisiera hacerle daño a los demás, tendría mucha información que compartir desde el principio", recalcando una vez más que ella no quiere escándalos.

Ante esto, afirmó que ha estado tratando de ponerse en contacto mediante los abogados para ya dejar todo en regla, confesando que el departamento está bajo su nombre y por eso no era algo que estuviera dentro del testamento, que no la ha demandado porque quiere hacer las cosas por las buenas, ya que una demanda solo les quitará tiempo y dinero, y ella se lo quería ahorrar, pues: "creo que tengo cosas mucho más lindas, yo soy una mujer que trabaja mucho para darle una buena vida a mis hijos".

En cuanto a las entrevistas que la maestra de yoga a dado a Imagen TV a Televisa y al Ajusco, Ingrid mencionó que: "Yo creo que cuando alguien litiga en medios, muchas veces, es porque no tiene muchas posibilidades en juzgados y yo no, he ganado todos y voy a seguir ganando todo", afirmando que no está queriéndola dejar sin nada de Fernando, solo quiere recuperar lo que por derecho es de ella.

