Estados Unidos.- Tras varios años de que fuera condenado por agredir a Yolanda Hadid, la famosa madre de la reconocida y querida supermodelo, Gigi Hadid, el famoso y muy polémico cantante, Zayn Malik, recientemente acaba de brindar una entrevista en la que rompió el silencio sobre el escándalo, haciendo una privada confesión sobre la agresión, asegurando que desde su punto de vista "lo maneje bien".

Como se sabe, el 29 septiembre del 2021 trascendió que el exintegrante de One Direction tuvo una pelea familiar con su entonces suegra, la cual lo acusó de haberla golpeado, incluso varias personas declararon que "la agarró y la empujó hacia una cómoda, causándole angustia mental y dolor físico", diciéndole que era una "pu... holandesa" y que "se mantenga alejada de su maldita hija", incluso dicen que también insultó a Gigi y fue condenado a 360 días de libertad condicionada y varios cursos de violencia doméstica y manejo de la ira.

Ahora, a casi dos años de que sucediera este polémico altercado, el famoso cantante durante una entrevista con la periodista, Alex Cooper, durante su participación en el podcast de nombre Call Her Daddy, por primera vez se pronunció al respecto, diciendo que: "Cualquier tipo de narrativa en internet que pudiera hacer que mi hija mirara atrás y leyera sobre eso es algo que… No tendría sentido", confesando que a su punto de vista: "Creo que lo manejé de la mejor manera. De una manera amistosa y respetuosa, y eso es todo lo que hay que decir".

Tras esto, quiso dejar en claro que hubo muchos informes que salieron y otros rumores, pero dijo que no le importaba, dado a que él "sabía cuál era la situación, sabía lo que sucedió, y las personas involucradas también sabían lo que pasó y eso es todo lo que realmente me importaba. Si alguien en su sano juicio mirara la situación creo que podría respetar que simplemente no quería llamar la atención sobre nada, ¿sabes? No estaba tratando de entrar en una ida y vuelta negativa con ella".

Ante esto, el creador de Pillowtalk mencionó que desde que nació su hija con Hadid no ha parado de biscar la manera de ser una mejor persona y darle un gran ejemplo, señalando que incluso tanto él como Gigi se encuentran en una relación muy armoniosa y pasa la mitad de su tiempo con la menor, afirmando que: "La crianza compartida es buena. Tenemos una muy buena relación con Khai, ella es lo más importante. Creo que va bien. Yo estoy contando chistes de papá, y me estoy inclinando hacia eso. Me encantan los chistes de papá".

Con respecto a su hija con la hermana hermana de Bella Hadid, también supermodelo, declaró que estaba orgulloso y sorprendido pues ya muestra habilidades para la música, confesando que: "Ya muestra mucha inteligencia musical y me encanta tocar instrumentos con ella y cantar. Yo canto y ella se une. Hace bien en armonizar conmigo. Solo tiene 2 años y medio, armoniza bien y puede sostener una nota durante mucho tiempo. Creo que tiene habilidad. Ella puede llegar a notas altas y yo estoy como: '¡Guau!, yo ni siquiera hablé hasta los tres años'".

