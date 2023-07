Mariana La 'Barby Juárez' revela su voto de salvación y Niurka Marcos la exhibe para que la cancelen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México está que arde y en los últimos días se han expuesto supuestos favoritismos de parte de la producción hacia los miembros del 'team cielo', por ejemplo la trampa que hizo Mariana 'La Barby' Juárez en la prueba de líder, donde a pesar de que se viralizaron las pruebas de que ella no fue la que encontró la pieza, simplemente no hicieron nada y la salvaron.

Ahora que se ejecutaron las nominaciones con una nueva dinámica en la que tuvieron que enfrentarse cara a cara y decirse los motivos por los que desean sacar a sus rivales, quienes quedaron en zona de riesgo fueron: Jorge Losa, Bárbara Torres, Poncho de Nigris y Wendy Guevra, quienes ahora dependen completamente de los votos del público, quien determinará quién se va.

No obstante, como lo indican las reglas del juego la líder podrá salvar a uno de los cuatro, en este caso 'La Barby', pero nuevamente violó las reglas ya que este beneficio se puede usar de manera individual y de manera secreta, por lo que está prohibido anunciar ni dar a entender lo que harán con su poder y la boxeadora cantó que le devolvería los favores a Jorge Losa, así que las redes sociales están vueltas locas.

Niurka Marcos, quien no ha dejado de apoyar a su hijo Emilio Osorio y se ha mantenido al pendiente de todo lo que sucede en la casa no dudo en exhibir el momento en el que Mariana revela su decisión, por lo que fiel a su estilo lanzó un mensaje a la producción de Televisa para que le cancelen su salvación, dado que no es algo legal y es la segunda infracción que comete sin tener consecuencias.

Esta semana nos vamos a dedicar a exigirle a la producción que tiene que sancionar y anular la salvación", comentó la vedette.

No obstante, a pesar del ruido que se ha generado todo parece indicar que no habrá castigo, pues el programa ha demostrado que le tiene sin cuidado la opinión del público y permiten que se violen las reglas que ellos mismos impusieron, dado que han sido varias ocasiones en las que se han presentado anomalías, lo cual ha comenzado a desmotivar a los fans que poco a poco han perdido credibilidad.

También, otro de los señalamientos ha sido hacia Jorge Losa, quien se ha salvado en tres ocasiones por llevarse la prueba de líder, de las cuales dos fueron por suerte, lo cual le ha resultado extraño a muchos, quienes tienen sus dudas de que tenga tanta fortuna e incluso Sergio Mayer lo acusó de haber sido ayudado por la producción y lo retaron a que no acepte la salvación y se mida con todos los nominados.

Fuente: Tribuna