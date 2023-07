Comparta este artículo

Ciudad de México.- De acuerdo con un reporte de Chisme no Like, de hace casi una semana, Ángela Aguilar ya habría superado a Gussy Lau y habría iniciado un nuevo amorío, sin embargo, éste no sería mejor que el anterior, sino todo lo contrario, ya que, de acuerdo con información del programa de espectáculos de Miami, el nuevo novio de la princesa del regional mexicano sería un jugador de la NFL, de 25 años, quien anteriormente fue acusado por su exnovia de violencia doméstica.

Se trata de Josh Ball, jugador de futbol americano, que pertenece a los Dallas Cowboys. Según información del mencionado medio, si bien, intérprete de La llorona y Qué agonía ha procurado ser discreta con todo lo relacionado a su vida amorosa, habría sido el propio atleta quien ventiló accidentalmente su relación, al publicar una historia en Instagram en la que se ve posar mientras carga a un perrito que sería propiedad de Ángela, incluso en la imagen se aprecia que está dentro del departamento/oficina de la cantante.

Una vez que esta noticia salió a la luz, muchos fans de Ángela Aguilar recurrieron a las redes sociales para cuestionar a Pepe Aguilar sobre cuál era su postura con la nueva conquista de su hija y, de acuerdo con algunos informes sobre el tema, el cantante de éxitos como Credo, Miedo y Por mujeres como tú estaría muy molesto con la joven cantante, ya que, no está de acuerdo con su relación, aunque también ha decidido mantenerse al margen de toda la situación.

Según algunos informes, Pepe Aguilar decidió no opinar demasiado sobre el tema y dejar que su hija sea novia de Ball, así como también optó por ver cómo fluye la relación, aunque esto da a entender que parece estar atento, en caso de que las cosas no salgan del todo bien. Asimismo, las críticas también le han llovido a Ángela, quien en más de una ocasión se ha reconocido como una mujer feminista, este hecho ha sido blanco de señalamientos por los seguidores de la famosa, ya que está con un hombre que, anteriormente, le hizo daño a otra mujer.

Actualmente hay varios comentarios en las redes sociales de Pepe donde le comentan cosas como que esperan que Ángela no termine con "el ojo morado", mientras que algunos más aseguran que a la joven le gustan los hombres mayores, puesto Gussy Lau eran 15 años mayor que Ángela, mientras que, en el caso de Josh Ball, éste sería 6 años mayor que la cantante del regional mexicano.

Cabe señalar que este dato parece desconocido para los fanáticos de Ángela, ya que hay quienes acusan a Josh de ser mucho mayor que la intérprete, al grado en el que consideran que tiene alrededor de 40 años, hecho que si bien no es verdad, sí ha dejado confundido a más de uno. Otro más predicen que Ángela interpondrá una orden de restricción en contra del polémico atleta.

