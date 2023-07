Romina Marcos defiende a Karol Sevilla y revela por qué no fue a apoyar a su hermano Emilio Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque todos creímos que ya no estaban juntos, dado que hace unos meses hicieron pública su ruptura, Emilio Osorio reveló en La Casa de los Famosos México que se dio una segunda oportunidad con Karol Sevilla, a quien ha extrañado demasiado a lo largo de las más de cinco semanas que lleva encerrado, es por eso que lanzó un grito desesperado para que su amada fuera a lanzarle porras como lo han hecho las parejas de algunos de sus compañeros.

Sin embargo, al ver que esto no sucedía recientemente indicó decepcionado que ya no desea que se haga presente la actriz, razón por la que le han llovido ataques y cuestionamientos de parte de los internautas, quienes no se explican los motivos por los que ha estado tan distante, a pesar de que sabe que Osorio no la está pasando muy bien y que esta es una gran oportunidad en su carrera.

En este sentido, Romina Marcos decidió parar en seco el hate y saltó en defensa de su cuñada, revelando los motivos por los que no pudo ir al inmueble a gritarle como él quería, argumentando que todo es culpa del trabajo y destacó que todo está bien en su relación e incluso dijo que Emilio sabe perfecto de los compromisos que tiene Karol y está segura que lo comprende perfecto.

Es una mujer que trabaja muchísimo, no le dio el tiempo ya se fue a Perú, pero si volvemos a ir a gritarle a Emilio, una de las cosas que le quiero decir es que todo bien con Karol, que lo sigue amando y que sigue teniendo novia", comentó en vivo Romina Marcos.

La estrella de Disney fue a grabar algunos proyectos y comentó que estará fuera de México por varios meses, así que ya no tendrá la oportunidad de estar presente con Emilio en alguna gala, pero al parecer le dejó preparado algo ya que desde sus redes sociales indicó hace unos días que le tiene un detalle: "Ya estamos en eso. Estamos en eso. Por favor, relájense. Se va a quedar estupefacto. Se va a quedar impactado", aseguró.

No obstante, a pesar de la distancia Karol se ha mantenido al pendiente de lo que sucede con su novio en el reality show y los padres del cantante son los que han asistido para apoyarlo, aunque no se descarta que la protagonista de Soy Luna le haya dejado algún audio o una sorpresa preparada para que sienta su cariño, pero todo parece indicar que fuera de las cámaras podrán aclarar todo y ponerse al tanto.

Fuente: Tribuna