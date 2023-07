"Se pasan": Eduardo Yáñez defiende a Jorge Salinas tras llamar "mugrosos" a reporteros de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el famoso y reconocido actor, Eduardo Yáñez, volvió a la polémica por agresión a medios de comunicación y no por él, sino por el hecho de que salió en defensa de su colega de Televisa, el reconocido galán de novelas, Jorge Salinas, después de haber llamado "mugrosos" a reporteros de Venga la Alegría, afirmando que ellos tenían la culpa pues "se pasan de lanza" con lo que preguntan a veces.

Como se sabe, en días pasados el esposo de la famosa y reconocida actriz de novelas, Elizabeth Álvarez, llamó "mugrosos" a los reporteros que lo cuestionaban por las últimas controversias en las que ha estado inmiscuido. El galán de telenovelas fue cuestionado sobre el polémico tema debido a que él también ha tenido encuentros desafortunados con algunos integrantes de los medios comunicación

No obstante, Yáñez solo aprovechó el momento para externar el cariño que le tiene a su colega e hizo una petición a los medios de

comunicación: "Yo mis altibajos con ustedes, son míos, los de mis compañeros pues son de ellos ¿no?, Jorge es un cuate que quiero mucho, trabajamos juntos mucho tiempo, fuimos hermanos por mucho tiempo, lo quiero mucho y no me atrevería a decir nada absolutamente en desfavor de él porque es un tipazo".

Jorge y Eduardo en Fuego en la Sangre. Internet

Ante este hecho, el actor de Destilando Amor, quiso puntualizar a los presentes que: "Hay que estar conscientes que a veces ustedes también se pasan de lanzas, y uno explota y uno dice alguna estupidez o alguna tontería, pero no, trátenlo bien, es una gran persona", destacando que en su opinión, la mayor parte del tiempo ellos son los que sacan de su centro y hacen que pierdan todo sentido de la calma.

En la misma línea, el histrión de 62 años pidió a los reporteros respeto hacia su vida privada, destacando que su fama la ha obtenido en el terreno laboral, afirmando que: "Quien quiere respeto, debe dar respeto, y eso es todo, en eso se basa todo porque, si realmente yo considero que lo que vendemos los actores es nuestro trabajo, es lo que es de dominio de ustedes completamente para la crítica, lo está haciendo bien, me llega, no me llega, de eso ustedes tienen toda la libertad, pero ya a nosotros opinar como personas de nosotros, es muy difícil, tendrían que vivir 24 horas al día con nosotros".

Por último, y tras el auge que ha logrado el reality show La Casa de los Famosos México, Eduardo se negó a la posibilidad de participar en un proyecto de este tipo, declarando que: "No, la verdad no se siento apto para ese tipo de programación, a mí me encanta jugar con la psicología de los personajes y ser personaje para todos ustedes, para todo el público, la idea de ser yo mismo, es un poco incómoda para mí, no, porque tengo muchos defectos, bajas y altas, y eso me lo guardo para mí".

Fuente: Tribuna del Yaqui