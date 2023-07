¿Temporada de lluvias? Las sudaderas oversize se convertirán en tus mejores amigas los próximos días

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando se piensa en la temporada de verano, usualmente se viene a la mente un clima cálido, playa y diversión, pero la realidad en el centro de México es completamente diferente a lo que el pensamiento colectivo tiene, puesto es justo a la mitad del año cuando se deja venir la época de huracanes, por lo que las lluvias se encuentran a la orden del día en varias partes del país.

Es por este motivo que hay que pensar en qué tipo de ropa te puede ayudar a crear un 'outfit' ideal para estos días. Por ejemplo, las sudaderas oversize son una prenda versátil y cómoda que no puede faltar en tu armario. Además de abrigarte y protegerte del frío, te permiten crear looks originales y divertidos con un toque urbano y desenfadado. Si aún no sabes cómo combinarlo para crear un atuendo de impacto, no te preocupes que a continuación te enteras.

Lo primero que debes tener en cuenta es el color de tu sudadera. Puedes optar por tonos neutros como el gris, el negro o el blanco, que son fáciles de combinar con otras prendas y accesorios. O puedes atreverte con colores más llamativos como el rojo, el amarillo o el verde, que aportan alegría y energía a tu look. También puedes elegir estampados o diseños que reflejen tu personalidad o tu estado de ánimo.

Lo segundo que debes considerar es el tamaño de tu sudadera. No todas las sudaderas oversize tienen el mismo corte o la misma caída. Algunas son más anchas, otras más largas, otras más ajustadas en las mangas o en el cuello. Lo ideal es que pruebes diferentes modelos y te quedes con el que mejor te siente y te haga sentir cómoda. Recuerda que la clave está en el equilibrio: si tu sudadera es muy grande, combínala con prendas más ajustadas en la parte inferior, como unos jeans, unos leggings o una falda. Si tu sudadera es más ceñida, puedes jugar con ropa más suelta o voluminosa abajo, como unos pantalones anchos, una falda plisada o un vestido.

Lo tercero que debes pensar es cómo completar tu 'outfit' con los accesorios adecuados. Los complementos pueden marcar la diferencia entre un look aburrido y uno espectacular. Por ejemplo, puedes añadir un cinturón para definir tu cintura y darle forma a tu silueta. O puedes usar un sombrero, una gorra o una boina para darle un toque coqueto a tu conjunto. También puedes apostar por unas zapatillas deportivas, unas botas o unos tacones, dependiendo del estilo que quieras conseguir. Y no te olvides de los detalles: unos pendientes, un collar, una pulsera o un anillo pueden ser el broche final para tu look.

Como ves, las sudaderas oversize son una opción muy versátil y divertida para esta temporada de lluvias. Solo tienes que seguir estos consejos y dejar volar tu imaginación para crear 'outfits' de impacto con esta prenda tan cómoda y práctica. Por otro lado, esta prenda es sumamente cómoda, en caso de que gustes de utilizar ropa holgada que dé la impresión de ser un vestido, esta será tu mejor opción.

