Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber estado ausente durante varias semanas, el pasado martes 11 de julio la presentadora Yolanda Andrade reapareció en la transmisión del programa Montse&Joe y no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al reencontrarse con su público. Como se recordará, la oriunda de Culiacán, Sinaloa, estuvo alejada de las cámaras de Televisa tras sufrir un aneurisma cerebral y ella mismo ha dicho que casi muere tras este padecimiento.

La también actriz, quien recientemente volvió a señalar que su romance con Verónica Castro no es ninguna mentira luego de decir que hasta se casaron de forma simbólica, encendió las alarmas del espectáculo al ausentarse por primera vez en la emisión del Canal Unicable donde comparte con Montserrat Oliver. Todo ocurrió porque Yolanda se enfrentó a una severa crisis de salud que la mantuvo durante varios días en el hospital y pensando que no saldría viva de ahí.

Hace un par de semanas la intérprete de las telenovelas Retratos de Familia, Buscando el paraíso y Sentimientos Ajenos volvió al foro de Montse&Joe solo para aclarar cómo se encontraba y dijo que tenía que seguir guardando reposo y dejando que su tratamiento médico hiciera efecto. Afortunadamente, la salud de Andrade ya ha mejorado bastante y por ello este martes reapareció conduciendo su exitoso programa de televisión de paga.

Lo primero que hizo al reencontrarse con los televidentes, fue dar un mensaje de aliento y apoyo para otras personas que viven situaciones similares a la de ella: "Quiero decirle a toda la gente que está enferma, que se siente mal, que se sientan comprendidos porque hay momentos de desesperación, de depresión, de muchas cosas que a mí en lo personal me ha pasado", dijo totalmente consternada.

De inmediato, su compañera Montserrat la abrazó para apoyarla al notar que se le quebraba la voz y Yolanda agregó: "Le deseo de todo corazón a la gente que se siente mal que de verdad... Ay, me da mucho sentimiento, pero que los comprendo y es algo que es bien desesperante. Y gracias a la familia, gracias a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos porque he pasado unos momentos difíciles, pero ahorita ya me estoy sintiendo mejor cada día".

Finalmente, Yolanda Andrade confirmó ante las cámaras que a partir de esta semana volverá a reincorporarse de lleno a las grabaciones de Montse&Joe pero dijo a sus seguidores que la continuarán viendo con el parche en el ojo porque tiene que seguir protegiéndose por la intensidad de las luces que hay en el foro. Además, reiteró su admiración hacia Montserrat Oliver por hacer un excelente trabajo mientras ella se estaba recuperando.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable