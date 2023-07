Comparta este artículo

Ciudad de México.- A 5 años de haber terminado su sexenio presidencial en México, el nombre de Enrique Peña Nieto volvió a colocarse en tendencia tanto en redes sociales como medios de comunicación debido a que se confirmó que su relación sentimental con Tania Ruiz Eichelmann terminó para siempre, pues la modelo originaria de San Luis Potosí ya estaría estrenando un nuevo romance con un joven y atractivo hombre.

De acuerdo con información retomada por Agencia México, la también influencer mexicana se ha dado una nueva oportunidad al amor, luego de que a inicios de este 2023 puso fin a su romance con el exmandatario de México. La noticia fue revelada a través de la revista ¡Hola!, quien presentó a un hombre llamado Manuel Serrano como novio de Ruiz y además lo describieron como un "atractivo ingeniero industrial español".

Como era de esperarse, la noticia desató una fuerte controversia en las redes sociales pues los internautas consideran que Tania humilló de la peor manera a Peña Nieto, comenzando un nuevo romance al poco tiempo de terminar su noviazgo y además haciéndolo con un hombre más joven que él. Y es que hay que recordar que la relación entre la guapa rubia y Enrique siempre dio mucho de qué hablar ya que había más de 20 años de diferencia.

Tania Ruiz presenta a su nuevo novio

Después de superar el fin de su relación con el expresidente de México, todo indica que Tania ha encontrado una nueva ilusión con Serrano, con quien está construyendo un nuevo camino en esta renovada etapa de su vida. Fue en enero de 2019 cuando el noviazgo entre Tania y Enrique inundó los titulares de la prensa, luego de que la revista Quién publicó las primeras imágenes de la entonces flamante pareja, aunque en ese momento, Peña Nieto aún estaba casado con Angélica Rivera.

4 años más tarde, el vínculo amoroso entre Tania y Peña Nieto llegó a su fin, y fue ella misma quien confirmó la noticia al mismo medio donde hoy presenta a su nuevo amor. En ese momento, Ruiz aseguró que terminaron con el político mexiquense en buenos términos dejando entrever en sus palabras el aprecio y agradecimiento por el tiempo que compartió con su ahora ex. De hecho, se especula que se llevan tan bien que por ello Tania no ha tenido la necesidad de borrar las imágenes que tiene junto a Peña Nieto de sus redes sociales.

La modelo mexicana, quien actualmente vive en Madrid, España junto con su hija Carlotta, aseguró sentirse tranquila luego de culminar su relación con Peña Nieto pues lo dio todo: "No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo... ¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera", confesó en entrevista para la revista ¡HOLA! hace un par de meses.

Crédito: Instagram @taniaruize

Fuente: Tribuna