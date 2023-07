VIDEO: Naim Darrechi es captado en el departamento de Yeri Mua y fanáticos confirman que regresaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lo que inició como un rumor, ahora podría confirmarse ya que desde hace unas semanas se especuló que Yeri Mua habría regresado con Naim Darrechi, a quien acusó de haberla violentado en varias ocasiones y de quien se encontraba embarazada, razón por la que muchos se pusieron en contra del español, pero todo parece indicar que ella ya lo perdonó y se encuentran dándose una segunda oportunidad.

Desde que reaparecieron juntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde Naim armó un zafarrancho con los reporteros que los captaron y terminó detenido tras cometer actos violentos, empezó a confirmarse que seguían juntos, aunque después de eso dejaron de aparecer de forma pública y la veracruzana juraba haber regresado a la soltería.

No obstante, los seguidores de la 'Bratz Jarocha' no creían del todo en su palabra y en uno de sus lives le preguntaron si seguía viendo al tiktoker, pero le dio la vuelta a los cuestionamientos y dejó en evidencia que era cierta esa información, dado que destacó que la mayoría de personas regresan con sus exparejas y nadie los juzga como lo hacen con ella, razón por la que advirtió que ya no dará detalles de su vida privada.

ESPECIAL

Pero eso no es todo, pues hace unas horas la estrella de Internet subió algunas historias a su cuenta de Instagram desde su departamento, donde al fondo se alcanza a ver que estaba con ella Naim Darrechi, por lo que de inmediato se viralizaron las imágenes y no han parado de atacarla, pues ella se encargó de exponer lo tóxica que es su relación entre celos, manipulación y violencia.

"Ella es el ejemplo de lo que no se debe hacer", "No le queda nada de dignidad", "¿Otra vez?", "Le encanta la mala vida", "De seguro todo era planeado", "Quiérete tantito", "Péguenle pero no la dejen", "Al rato otra vez va salir llorando", fueron algunos de los mensajes que ha recibido por su presunta reconciliación.

Algunos internautas creen que todo lo que han hecho acerca de su separación fue una estrategia para llamar la atención, dado a que las vistas de la influencer han bajado, pero es importante destacar que a pesar de estas imágenes ninguno de los dos ha confirmado que siguen juntos, por lo que todo parece indicar que ahora sí piensan mantener más privada su vida, aunque con los ojos puestos en ellos no podrán ocultarlo por mucho tiempo.

Fuente: Tribuna