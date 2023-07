Ciudad de México.- El pasado 30 de junio, el mundo de la televisión se vistió de luto después de que el querido conductor Fernando del Solar perdiera la batalla contra el cáncer, enfermedad que lo acosó durante varios años. A más de 1 año de este triste acontecimiento, los dimes y diretes entre la expareja del presentador de Hoy, Ingrid Coronado y Anna Ferro, heredera universal del famoso, continúan vigentes.

En las últimas semanas trascendió la noticia de que la señora Ángeles, quien trabajaba en la casa de Del Solar, denunció ante los medios que Anna Ferro sería una "mala mujer"; mientras que este viernes, 14 de julio, trascendió una entrevista en exclusiva del medio TV Notas, en la que el amigo y exrepresentante de Fernando, Jorge Cordero, habló un poco sobre cómo se deterioró su relación con la novia de la estrella de televisión.

De acuerdo con información de Jorge, poco antes de que el conductor perdiera la vida, el famoso aceptó formar parte de una campaña publicitaria, por lo que se firmó un contrato y se le dio un adelanto. Lamentablemente, la estrella de televisión cayó enferma y ya no pudo recuperarse. Según declaraciones de Cordero, una vez que Fer perdió la vida, él se contactó con Ferro para hablar sobre el tema del dinero que se quedó a deber.

"Cuando fallece, a los 2 o 3 días le dije a Anna que teníamos que hablar y me dijo que sí. Pasó unas semanas y hablamos y le dije que teníamos que regresar el dinero, ella me dijo que sí, pero que tenía muchas cosas en la cabeza y que nos pedía unos días y acordamos eso."

Fotografía de Anna Ferro y Fernando del Solar

Presuntamente, Anna jamás pagó el dinero que la empresa publicitaria pagó como adelanto y es que, al ser ella la heredera universal, también se quedó con los problemas económicos y responsabilidades que eran de Fernando en vida. Tiempo después, Jorge y ella volvieron a ponerse en contacto, puesto ella dio una entrevista en la que le fue fatal y lo llamó para pedirle consejos; fue en esta charla que Cordero sacó el tema de la deuda de Del Solar, a lo que ella se deslindó diciendo que no recordaba nada.

"Ustedes sacaron una nota donde se habla de esta deuda que había y ella me habla diciendo que yo había dado la nota, cosa que no es cierto, y que al final ella no recordaba muy bien eso del pago. Le mandé por WhatsApp el contrato que Fernando firmó y a partir de ahí, ya no tuve ninguna respuesta".