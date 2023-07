Conductor de Televisa muere de forma repentina tras desmayo; familia llora su partida en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa se está enfrentando a un nuevo luto debido a que se confirmó lamentable noticia del deceso del periodista Jorge Berry, quien trabajó durante más de cinco décadas en la empresa. La tarde de este viernes 14 de julio su hermano Raúl brindó una entrevista exclusiva al programa Ventaneando y contó los últimos momentos del también analista político originario de la Ciudad de México.

El titular del noticiero Primero Noticias en el Canal de Las Estrellas perdió la vida a los 72 años luego de ser diagnosticado con daño cerebral en un hospital de Puerto Vallarta, Jalisco. Ante las cámaras del vespertino de TV Aztec, el consanguíneo del comunicador explicó que, de un momento a otro, su hermano presentó malestares que lo llevaron de emergencia al hospital: "Estábamos en casa, teníamos una reunión hasta de amigos, estábamos jugando dominó... y se sintió mal", dijo.

Posteriormente, el exesposo de Lolita Ayala sufrió un desmayó del que ya no se recuperó: "Se fue a sentar a la sala... y le dijo a Paty mi hermana que se iba a desmayar, y ya, se desmayó y ya no regresó", relató Raúl Berry. Lamentablemente las noticias no fueron nada buenas para la familia de Jorge, pues ahí fueron informados de que no había solución para su enfermedad y horas más tarde ocurrió lo que nadie quería que pasara.

Le hicieron las tomografías necesarias, al día siguiente las resonancias magnéticas donde ya se nos informó que había sido una embolia importante y se le conoce como una muerte cerebral y que era irreversible", explicó al respecto.

Posteriormente, Raúl Berry externó su descontento por la forma en que trascendió la noticia del mal estado de salud de su hermano ya que Jorge fue dado por muerto casi un día antes de su fallecimiento: "Tristemente con las redes sociales de hoy día había muchos chismes de que ya había fallecido, no era tal, pero sí era cosa de horas o días que llegara a ese término", manifestó decaído, de acuerdo con información recogida por Agencia México.

Por último, el hermano del periodista reveló que será hasta el próximo domingo cuando la familia y amigos le den el último adiós a Jorge Berry en la Ciudad de México y dio entender que el funeral será abierto al público: "El domingo vamos a estar en Gayosso Félix Cuevas haciendo lo que le llaman la cuestión de la velación para que lo acompañen quien quiera acompañarlo en sus últimos momentos y que se puedan despedir de él", concluyó.

Además de sus décadas de trayectoria en la empresa de los Azcárraga y en el periodismo en general, Jorge Berry también fue muy conocido por su corto pero polémico matrimonio con Lolita Ayala. Los conductores se divorciaron antes de cumplir su primer aniversario, en medio de rumores de una infidelidad por parte de Berry con Taliana Fernández, quien falleció apenas el 28 de junio..

Fuente: Tribuna