A días de su muerte, filtran secreto que Talina Fernández se llevó a la tumba y estremecen a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se cumplieran 15 días de la inesperada muerte de Talina Fernández, su nieto José Emilio Fernández Levy hizo fuertes declaraciones y compartió un triste secreto que la experimentada periodista se llevó a la tumba. Como se sabe, el hijo menor de Mariana Levy dio una entrevista exclusiva al programa Ventaneando donde ha compartido oscuros secretos de la familia, además de que ventiló que actualmente está vendiendo tacos y chilaquiles por el complicado momento económico que atraviesa.

El joven de 19 años habló de lo difícil que fue su infancia luego de que su padre José María Fernández 'El Pirru' decidiera separarse de Ana Bárbara, quien lo crió como su hijo, y luego tuviera que convivir con diversas mujeres que fueron parejas de su papá: "Ha tenido infinidad de parejas, buenas, malas, horribles, increíbles, yo me encariñé con todas, yo siempre me encariñaba... nunca como que tuvo una estabilidad amorosa mi papá. A lo mejor fue por sus pensamientos de querernos encontrar una mamá, pero nunca le salió".

En este contexto, fue cuando José Emilio reveló que, tras la muerte de Mariana, nunca existió una buena relación entre 'El Pirru' y la apodada 'Dama del Buen Decir': "Mi papá nunca quiso a mi abuela, entonces era muy difícil poder ver a mi abuela, y muy difícil poder ver a María. Se odiaban, o sea, mi abuela también no lo quería y mi papá tampoco la quería, eran puros conflictos, ninguno hablaba cosas bonitas del otro", detalló.

Mariana Levy y 'El Pirru'

Al ser cuestionado sobre si José María le hablaba de su famosa madre cuando era pequeño, el joven contó: "Nunca, nunca, nunca, era muy raro, mi abuela Talina era la que me hablaba de mi mamá. Yo nunca fui fan de que me hablaran de ella, porque me traía mucho dolor, mucha tristeza". Sin embargo, Fernández Levy confesó que ha sido en esta época cuando más ha extrañado a Mariana Levy.

Y es que José María está viviendo solo en la casa que le dejó su madre, porque su papá tenía una orden de desalojo debido a la millonaria deuda que tiene el inmueble: "Cuando mi papá se va de la casa y me deja solo, yo entré en un estado de nerviosismo, de shock, no sabía qué hacer, no sabía cómo le iba a hacer, y todos los días le pedía a mi mamá que me ayudara, que me sacara adelante", relató ante las cámaras de TV Azteca.

Debido a que las situaciones que ha enfrentado a su corta edad lleva a algunos jóvenes a recurrir a las adiciones para evadir sus problemas, José Emilio decidió ser claro y explicó que no tiene ningún vicio de cuidado solo "el cigarro". Finalmente, el nieto de Talina envió un mensaje a todos los que lo tachan de querer vivir de su familia y la herencia de Mariana Levy: "No se preocupen, que no voy a ser un hue... en esta vida, que voy a trabajar, que voy a seguir adelante por mí y no por la herencia y no por lo que fueron mi familia, si voy a hacer alguien va a ser por mí".

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando