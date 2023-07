Drama en Televisa: Pablo Montero habla de su pelea con actor de novela por amor de Candela Márquez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ante el fuerte drama que se ha ido incrementando, el famoso actor de Televisa y polémico cantante, Pablo Montero, recientemente acaba de volver a hablar sobre su presunta pelea con el reconocido y muy querido actor de novelas, Christian de la Fuente, por supuestamente obtener el amor de la guapa actriz y querida presentadora, Candela Márquez, como se ha dicho desde hace semanas.

Como se sabe, Montero y de la Fuente desde un par de semanas que se encuentran acaparando titulares en los que aseguran que se agarraron a golpes detrás de bambalinas en la obra de teatro, Los Amantes Perfectos, por el amor de su guapa compañera, pues supuestamente, Christian y ella tendrían una relación y eso a Pablo le importaría y le habría comenzado a coquetear por mensajes, por lo que se lanzarían en su contra.

Ante estas especulaciones y rumores, la misma protagonista del escándalo fue la que salió a defenderse, pues ante las cámaras del programa Hoy, Candela dejó muy en claro que: "Nadie se pego, no pasó nada, yo no sé porque se inventaron estas cosas, todo fue falso la verdad", afirmando que todo ha marchado de la manera más cordial y profesional entre cada uno de los elementos que se encuentran trabajando en la puesta en escena.

Pablo niega romance con Candela. Internet

De igual forma, la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy volvió a negar que haya habido insinuaciones por parte de ella ya sea hacía Pablo o a Christian, afirmando que: "no hubo coqueteos nunca, nunca hubo eso momento para estar tonteando, estábamos todos enfocados en trabajar", señalando que sí han habido casos en los que actores se enamoran, pero que ahora no era su caso con ninguno de los dos.

Y ahora, es el propio intérprete de Mi Piquito de Oro el que ha salido negar rotundamente que haya pasado una pelea o un triángulo amoroso, señalando que: "De una tontería, se les antojo. Nos llevamos muy bien, somo muy amigos. Candela yo la quiero mucho como amiga y se les ocurrió que yo andaba con Candela y Cristián también, eso es mentira", dejando muy en claro que todo ha sido de forma profesional.

Finalmente, Montero, quiso señalar que si él no ha salido a dar declaraciones es porque no tiene porque hacerlo, que no hay una razón para salir a hablar de un tema que "no existe" y al que no le quiere dar foco por ese mismo motivo, señalando que: "Cuando no claro algo es porque no es cierto, yo no le voy a dar tiempo a algo que no existe. Cuando hay algo si lo aclaró, pero algo que no existe no voy a gastar mi tiempo".

Fuente: Tribuna del Yaqui