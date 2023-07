Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más en Televisa sus celebridades se encuentran en medio de un fuerte escándalo, pues después de que se hiciera oficial que el famoso y querido comediante, Chuponcito, está vinculado a proceso en caso de abuso sexual, la antigua mánager y presunta víctima de este, Carla Oaxaca, acaba de afirmar que él trataría de sobornarla y a sus abogados para que cierren el caso.

Como se sabe, desde hace un par de años que José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, se encuentra en medio del escándalo por temas de abuso y acoso sexual en el trabajo, debido a que primero que nadie, su exnovia, Bárbara Estrada, lo acusó de extorción y acoso sexual, pues le pedía videos íntimos, además de que la intimida y manda mensajes amenazantes, mientras que su exmánager, Carla, afirmó que la presionó para tener intimidad con él en más de una ocasión.

Ante esto, la mañana de este viernes 14 de julio, se reveló que finalmente fue vinculado a proceso, por lo que al salir de la Fiscalía la prensa lo encaró para cuestionarle sobre el caso, a lo que él dijo que: "No puedo hablar. Estoy bien, gracias a Dios. Saben que los quiero y respeto, pero, en esta ocasión, tanto la otra parte como yo no podemos decir nada. El abogado les va a decir. Confiando en Dios, es justo y confío en la autoridad. Emocionalmente, triste la situación".

Chuponcito. Internet

En cuanto a su abogado, el licenciado Méndez, al hablar mencionó que: "Acabo de tomar este asunto hace un mes", pero que ya ha tenido estudiado el caso y por ello es que su "recomendación fue que enfrentara su situación jurídica", dejando muy en claro que: "Desde mi punto de vista, no existen elementos que lo incriminen. El señor Alberto tenía otro despacho de abogados y ellos tenían otra estrategia".

Pero, pese a que el abogado señala que considera que el comediante de Televisa no tiene nada que temer pues no hay pruebas en su contra, su exmánager en una entrevista reciente afirmó que trataron de sobornarla a ella y a sus abogados para que retire la denuncia y se cierre el caso sin más investigaciones y ella ya no vuelva a retomarlo en un futuro ni hablar nunca más del tema ante nadie.

Por este hecho, es que en Sale el Sol salió a decir que el comediante estaba queriendo actuar por fuera de la ley pero que ella ni si quiera espero a escuchar la cantidad, pues: "no me interesa el dinero, yo quiero dejar un precedente porque no soy la primera ni la última víctima de este señor", afirmando que esto es solo una prueba más de que sí es culpable, por que "una persona que busca una manera por fuera de la ley para salir librado de esto es por miedo".

Fuente: Tribuna de Yaqui