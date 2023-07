LCDLFM: Kimberly 'La más preciosa' lanza reto a 'La Barby' Juárez por nominar a Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para conocer quién será el siguiente expulsado del reality show de Televisa, La casa de los Famosos México, proyecto que ha cobrado relevancia gracias a que ahí participa Wendy Guevara, integrante de 'Las Perdidas' quien no solo ha trascendido por ser la primer mujer trans en ser parte de un proyecto así, sino que demás es de las más populares a nivel internacional, tanto que ahora que ha salido nominada por primera vez, su amiga Kimberly Irene conocida como 'La más preciosa', no dudó en defenderla y arremeter en contra de 'La Barby' Juárez.

En entrevista para el programa de Grupo Imagen, Sale el Sol, la reina de las redes sociales confesó que ella ni siquiera estaba al tanto que Wendy estaba nominada y crie el riesgo de abandonar el concurso. Si se enteró dijo, no fue por las redes sociales o por ver el programa, sino porque su exprometido Oscar fue el que la enteró de la situación, lo cual resulta algo curioso ya que ella se ha mostrado a favor de su 'hermana' para ganar los cuatro millones de pesos que recibirá el ganador.

No me daba cuenta de eso, he andado ocupadísima", justificó.

Bajo esa tónica, Kimberly lamento que ahora que 'La perdida' está en total aislamiento como parte de las reglas de este concurso, no ha podido contarle que su compromiso con Oscar se rompió hace unas semanas, suceso que también causó conmoción en el público en general pues fue la misma Wendy la que en días pasados lamentó que Kimberly se casara por el civil durante una visita a León en un evento furtivo donde dejó a un lado a todos sus amigos cercanos, incluyéndola a ella. Ahora se sabe que solo fueron rumores y el enlace nunca se realizó.

Si la extraño mucho. Cuando me siento triste o deprimida es con ella con la que acudo y la verdad no tengo a quién más contarle más que a ella".

Hay pelea por Wendy

Aunque ya se había aclarado que en realidad Poncho De Nigris y Sergio Mayer no manipulan a Wendy Guevara en el programa como se había rumorado, Kimberly también manifestó que esto es totalmente falso pues al conocerla desde hace muchos años, sabe perfecto que ella no es una persona que se deje influenciar de esta manera. Sin embargo, al hablar sobre la estrategia que cada jugador tiene al interior de la casa, 'La más preciosa' no dudó en opinar algo sobre la nominación que su amiga recibió de parte de 'La Barby' Juárez quien el pasado miércoles 12 de julio le dio dos puntos como parte de la gala de nominación.

Con esta votación, Wendy quedó por primera vez en riesgo al igual que sus compañeros Bárbara Torres del 'Team Cielo' y Poncho De Nigris del 'Team Infierno', Jorge Llosa era oro de los nominaos pero quedó lavado por la pugilista debido a que esta semana goza de inmunidad y, conforme lo dictan las reglas del juego, uno de los concursantes podía ser salvado siendo así el español el que se queda al menos una semana más dentro.

Le dio dos puntos a mi hermana, ahora que salga la voy a cantar un tiro, me vale que sea boxeadora".

La boxeadora como es sabido, no ha podido responder al reto que Kimberly Irene le lanzó ante las cámaras de televisión; sin embargo, se sabe que no fue una amenaza real pues además de que se estaría enfrentando a una de las más grandes boxeadoras mexicanas, el grupo de ‘Las Perdidas’ se ha considerado alejado de este tipo de riñas, por lo que sus declaraciones en realidad fueron a modo de broma y no como una manera de buscar vengarse por la nominación pasada.

