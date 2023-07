Comparta este artículo

Ciudad de México.- Actualmente, Peso Pluma es uno de los cantantes más conocidos a nivel mundial, esto gracias a su especial estilo musical, así como también ha logrado marcar tendencia en la moda masculina con su icónico atuendo con al llevar una cangurera de lado (y no en la cintura como usualmente se utiliza), pantaloncillos cortos y playeras holgadas; sin embargo esto no es lo único que llama la atención del intérprete de Ella baila sola.

Resulta ser que Hassan Emilio Kkabande Laija (nombre real de Peso Pluma) también ha logrado captar la atención de los mexicanos al utilizar su imperdible corte de cabello estilo mullet, el cual se habría utilizado principalmente durante la década de los 80 y dio algunos vestigios de regresar a finales del año 2020 y 2021, pero no fue sino hasta que el cantante de La Bebe comenzó a usarlo que regresó con fuerza, al menos en las barberías mexicanas.

El corte que utiliza Peso Pluma es el mullet

Aunque es imposible pensar en Peso Pluma sin su mullet, la realidad es que este estilo no lo habría utilizado antes, hecho que trascendió después de que el intérprete de corridos tumbados bélicos brindó una entrevista a los Billboard donde confesó que hubo una etapa en su vida que se cortaba el cabello de manera muy similar a la de Justin Bieber, corte que es conocido como de casco u hongo, aunque el del cantante de Yummy resaltaba por tener un flequillo de lado.

"Fíjate que yo usaba el pelo largo, así tipo Justin (Bieber), de ladito. Era un cascón. Piensa Justin Bieber ‘Baby’."

Peso Pluma continuó su entrevista resaltando que, para él, el cabello era algo de suma importancia, por lo que evitaba que cualquier persona se lo cortara, motivo por el que siempre llevaba el mismo look; sin embargo, no fue sino hasta que viajó a Medellín, Colombia, que acudió a una barbería, donde el encargado decidió hacerle un corte distinto, cosa que marcaría parte de su imagen personal actual.

"Yo no me cortaba el pelo con nadie por lo mismo que mi pelo es mi poder. Pero una vez que fui a Medellín, Colombia, y un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín. Me dijo: ‘Tú confía en mí.’”

Aunque cualquiera podría pensar que luego de ver su nuevo corte de cabello, Peso Pluma habría quedado encantado, la realidad es que esto no fue así, de hecho, parece ser que lo odio, ya que, el cantante contó en la entrevista que su primera impresión fue decirle al barbero: "We..., ¿qué hiciste?", y no fue sino hasta que se vio en uno de sus videos que notó que, en realidad, el look no le quedaba nada mal, declarando: "Sí, se ve bien perro."

A Peso Pluma le gustó su corte y decidió dejarlo

Actualmente, Peso Pluma se encuentra sumamente feliz por su corte de cabello, al grado en el que decidió mantenerlo como una marca personal por la cual es sumamente reconocible en la actualidad, incluso señaló que se siente halagado porque varios mexicanos hayan optado hacerse el corte mullet gracias a él, al cual ya apodaron: El corte de Peso Pluma, cosa que parece agradarle.

"La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: 'Gracias por tanto trabajo que nos has dado'. Según habían ido 24 personas en un día a hacerse el corte Peso Pluma."

Fuentes: Tribuna