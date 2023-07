Comparta este artículo

Madrid, España.- Hace poco más de 1 año, la farándula se encontraba paralizada por la noticia de que luego de 10 años de relación, Shakira y Gerard Piqué habían decidido separarse de manera definitiva. Prácticamente en aquella misma semana, salió a la luz que el verdadero motivo de su ruptura radicaba en que el exjugador de futbol había engañado en múltiples ocasiones a la colombiana, incluso ya mantenía un noviazgo de tiempo atrás con una modelo que trabajaba en Kosmos, empresa que pertenece al atleta.

Inmediatamente, Clara Chía se convirtió en el centro de atención y los medios españoles se enfocaron en acosar a la joven, de entonces 22 años. Trascendieron imágenes de la rubia e incluso se destapó todo lo relacionado a su vida privada, lo que llevó a la nueva novia de Piqué a poner en privado todas sus redes sociales, lo que volvió aún más difícil encontrar fotografías de ella más allá de algunas captadas por los paparazzis.

Aunque mucho se especuló sobre que Clara no podría soportar la presión mediática, la realidad es que la joven ha resistido ferozmente y hasta se ha reído de la prensa en su cara. Posteriormente, comenzaron a surgir rumores de que la relación de Chía y Piqué se encontraba más fuerte que nunca, por lo que el exjugador del Barcelona habría tomado la decisión de pedirle matrimonio, cosa que jamás hizo con Shakira.

Fotografía de Piqué y Clara Chía

Según algunos informes, la noticia de su compromiso saldría a la luz cuando se casara el hermano de Gerard, Marc Piqué, hecho que ocurrió hace tan solo unas semanas, pero lejos de confirmar alguna boda futura, la realidad es que los internautas comenzaron a especular que Clara Chía ya no estaría tan enamorada del atleta como lo habría estado años atrás, ¿la razón? Parece ser que la joven de ahora 23 años ya no se muestra tan cariñosa con él .

Lo peor de todo llegó a comienzos de este mes, cuando Piqué acudió a un evento vestido de manera un poco inusual y bastante llamativa. Resulta ser que el outfit del líder de Kings League portaba una camisa con distintas gamas azules y toques naranjas, así como unas bermudas, lentes y zapatos a juego, lo que desató las burlas en Twitter, sobretodo porque en alguna ocasión, Gerard mencionó que, quien le elegía la ropa era su novia, es decir, Clara.

La gente rápidamente comenzó a mencionar que todo indicaría que Chía era la peor enemiga de Piqué, mientras que algunos más aseguraron que ella no lo quería y que, incluso, estaba buscando cualquier oportunidad para dejarlo en vergüenza y demostrarle que ya no quería estar más con él. Cabe señalar que, hasta el momento, no hay ninguna declaración oficial por parte de Gerard o la modelo, por lo que todo queda en especulaciones.

Fuentes: Tribuna