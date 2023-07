Tensión en Telemundo: Alana Lliteras se le lanza a la yugular a Laura Zapata y así le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Telemundo crecieron las tensiones, debido a que recientemente la famosa y joven presentadora, Alana Lliteras, volvió a arremeter y lanzarse a la yugular de la reconocida actriz de Televisa y cantante, Laura Zapata, por defender a uno de sus colegas, por lo que la celebridad decidió responderle de forma contundente a estos ataques tan directos.

Como se sabe, hace un par de meses que la reconocida actriz confirmó a través de sus redes sociales que se unía a la familia de Telemundo, para volver a demostrar que es toda una experta en la cocina, al formar parte de su reality culinario, Top Chef VIP, en donde ha arrasado, pero no solo por su manera de preparar los platillos, sino por sus fuertes encontronazos con Alana y otros miembros de la producción.

Uno de estas peleas sucedió cuando la campeona de MasterChef Kids acusó a la famosa actriz de María Mercedes de intentar arruinar los platillos de Sebastián Villalobos, defendiendo al creador de contenido cuando ella y otros compañeros han tenido enfrentamientos contra él, por lo que la situación entre ambas mujeres ha estado llena de múltiples tensiones y muchos dimes y diretes.

Uno de los más recientes fue cuando la llamó Judas al abrazar a Arturo Peniche de la competencia, lanzando el mensaje que decía: "El abrazo de Judas... Es Judas esta escuincla, es una víbora. Envenenó durante mucho tiempo a Arturo en contra mía, pero hoy le clavaron el puñal y por este par salió Arturo; cuando Arturo entró derrotado, es que estos fulanos a la hora de la comida lo estuvieron picando, molestando y ofendiendo".

Y ahora, la mañana de este viernes 14 de julio han compartido otro de estos ataques, pues la misma Laura ha mostrado un momento en el que Lliteras al hablar con ella y Arturo les dice que son unas personas groseras y prepotentes que no respetan al elenco, afirmando que ella aunque sea la más joven de la competencia no se va a dejar solo porque ellos sean mayores y no se iba a dejar de nadie.

Ante esto, Laura dijo que ella era una mujer universitaria y que tenía buena preparación, por lo que no dejaría que ningún niño, como Sebastián, la mandara a leer libros de superación, cuando ella estaba bien preparada, a lo que Lliteras le dijo que era una doble cara, pues en pantalla se muestra muy linda pero detrás era una grosera que ofendía, a lo que ella le dijo que no era cierto, pues lo respondió en Twitter donde todos pueden verlo, momento en el que la joven dijo que ya no hablaría más pues ella sí sabe de respeto.

Fuente: Tribuna de Yaqui