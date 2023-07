Tragedia en Televisa: Exconductor de 'Hoy' revela terrible crisis en elenco de 'Vencer la Culpa'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de las instalaciones de Televisa se encuentran pasando por un trágico momento, debido a que Álex Kaffie, el polémico y reconocido exconductor del programa Hoy, acaba de revelar una terrible crisis de salud dentro elenco y la producción del nuevo melodrama de la televisora antes mencionada, Vencer la Culpa, por lo que podrían parar grabaciones.

Como se sabe, Kaffie formó parte del elenco del reconocido matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por Andrea Rodríguez, entre el 2018 y el 2019, cuando supuestamente fue despedido y vetado de la empresa por haberse burlado de la hija de la hoy difunta Magda Rodríguez, sin embargo, este veto no ha impedido que logre conseguir información dentro de la televisora, como programas nuevos, peleas y otros despidos.

Y ahora, hace un par de horas que comenzó a decir que le ha llegado de buena fuente que las grabaciones de Vencer la Culpa se encuentran en peligro de tener que ser suspendidas por tiempo indefinido, debido a que al parecer habría muchos de sus actores y miembros de la producción, bajo la dirección de Rosy Ocampo, que no estarían en condiciones de trabajar debido a un contagio masivo de Covid-19.

Según lo informado por el famosos presentador en su cuenta de Instagram: "¡Suenan las alarmas en Televisa! Y es que varios talentos y miembros del staff de 'Vencer la Culpa' están contagiados de COVID-19", aunque no dio los nombres de aquellas personas que estarían enfermos del virus que tuvo al mundo entero en total cuarentena en el 2020 y parte del 2021, hasta que se logró desarrollar la cura.



Ante este hecho, señaló que no solamente la producción de la novela antes mencionada está afectada por este brote, sino que dentro de la producción de La Casa de los Famosos México hubo un caso similar, asegurando que: "Tal brote se suma al que en días pasados hubo en 'La Casa de los Sarnosos'", mismo que aparentemente no habría alcanzado a ninguno de los habitantes restantes..



Finalmente, el expresentador de Sale el Sol señaló que por el momento seguían en grabaciones, pero que: "Habrá que esperar si Rosa María Ocampo García, productora de 'Vencer la Culpa', decide parar las grabaciones de la historia que en este momento pasa por Las Estrellas (Canal 2) a las 20:30 horas y cuyo estreno fue el pasado 26 de junio", por lo que se espera en los próximos días aclare sobre esta situación.

