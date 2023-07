Tras 25 años desaparecido de Televisa, exgalán de TV Azteca libra veto y anuncia su regreso en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor mexicano, quien se ha enfrentado a varios divorcios y que presuntamente enfrentó un duro veto en TV Azteca, apareció en el programa Hoy hace varias horas y confirmó que está de regreso en Televisa luego de haber estado 20 años alejado de la empresa. Se trata del controversial Héctor Soberón, quien tuvo una polémica relación con Michelle Vieth que acabó en abogados y temas legales.

El histrión mexicano saltó a la fama haciendo exitosos melodramas en la televisora de San Ángel como Muchachitas (1991-1992), Mágica Juventud (1992-1993), María la del Barrio (1995-1996) y Mi pequeña traviesa (1997-1998); en esta última novela fue cuando conoció a Michelle, quien después lo acusó de haber filtrado un video íntimo. Su relación dio mucho de qué hablar debido a que había casi 20 años de diferencia.

Cuando Soberón decidió cambiarse a las filas de la empresa del Ajusco, donde protagonizó Marea brava (1999), El amor no es como lo pintan (2000-2001) y Como en el cine (2002), los ejecutivos de Televisa decidieron vetarlo: "Me dijeron 'Si te quieres ir vete, lo que te van a pagar no te lo vamos a dar nunca'. Y no fue que me haya ido por mucho dinero sino que simplemente me gustó el trato", reveló hace algunos años.

Crédito: Internet

Su último trabajo en TV Azteca fue en 2017 cuando participó en Siempre tuya Acapulco, y después Héctor hizo un radical cambio en su vida y decidió dejar la actuación para probar otros trabajos como hasta ser salvavidas en un parque acuático. Sin embargo, acaba de ser captado en las instalaciones de San Ángel entrevista con el programa Hoy confirmó cuáles son sus planes: "Estoy muy bien, afortunadamente, contentos de estar aquí".

Acto seguido, Héctor relató que ya está en pláticas para empezar a grabar en esta televisora: "Feliz con un nuevo proyecto y vamos a ver qué pasa. Me he encontrado con muchos compañeros... Estoy bien, contento, contento", expresó el actor de 58 años, mientras que en su cuenta oficial de Instagram detalló que está de vuelta en Televisa para grabar un capítulo del unitario Esta historia me suena.

Cambiando un poco de tema, Soberón también fue cuestionado sobre su pasado escándalo con Michelle Vieth por el video filtrado y dejó en claro que ese tema es cosa del pasado: "Sinceramente yo creo que eso ya se quedó en el pasado, no puedo hablar más, saben en qué línea estoy, ha habido entrevistas, programas y no puedo decir nada nuevo, y ya está en el pasado, yo creo que ahí se queda", declaró el exgalán de TV Azteca.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy