Ciudad de México.- La noche del pasado viernes 14 de julio se realizó, como es ya una costumbre, una fiesta para los integrantes del reality show de Televisa, La Casa de los Famosos México, momento que además de servir de desestrés para los concursantes, también ha detonado intensas peleas; no obstante, una ha llamado mucho la atención pues fue entre dos integrantes del 'Team Infierno' quienes además son muy grandes amigos. Nos referimos a Apio Quijano, integrante Kabah y a la influencer Wendy Guevara, famosa por ser parte del grupo de 'Las Pedidas'.

La temática de esta fiesta fue una de playa, por lo que los coctéles no pasaron desapercibidos para esta convivencia donde hubo mucha música y charlas. Sin embargo, la temperatura subió al rededor de las 04:00 horas, tiempo del centro de México, cuando Guevara encaró a su amigo a quien reprochó haberla calificado como una persona "del bajo mundo", lo que no fue bien visto por la rubia quien además pidió al público no hacer ganador la intérprete de La calle de las Sirenas quien en repetidas ocasiones ha dicho, el dinero no le hace falta.

Apio me dijo que yo le estaba enseñando el bajo mundo", dijo Wendy molesta.

Los demás miembros de la casa al inicio no podían entender a qué se refería la influencer quien poco a poco comenzó a elevar la voz y hasta se levantó de su lugar para sentarse al lado del cantante, todo con el fin de decirle las cosas de frente y sobre todo, aclarar que él la había tratado un poco despectivo, tanto por su pasado como por el hecho de venir "del barrio", situación que Nicola Porcella también resaltó al referirse a que él viene del mismo lugar y tampoco entendía de qué iba la confrontación.

¿Lo dijiste en mal plan? Pues dile a la gente que no lo dijiste en mal plan porque no sabes cómo lo vieron. Te lo digo de fente, es en serio", insistía la rubia.

Al no poder llegar a un acuerdo, la influencer le pidió a la boxeadora 'La Barby' Juárez, explicar qué había pasado, algo por lo que la pugilista recordó que en una charla anterior, Apio había manifestado su deseo por comer tacos de barbacoa, todo bajo la tónica de querer conocer los lugares de los que tanto habla la influencer. Cabe destacar que para entonces no había nada claro sobre cómo fue que se detonó la riña y hasta el resto de los integrantes intervino para tratar de dejar claro que todo era un mal entendido.

Tras la discusión y sobre todo el desconcierto de los concursantes, Wendy Guevara recordó ante las cámaras que actualmente está nominada y corre el riesgo de no solo haber disfrutado su última fiesta de viernes, sino que además con esta pelea su relación con el integrante de Kabah pudo haber quedado muy dañada luego de seis semanas de haberse mostrado muy cercanos.

Si no me quieres creer, me vale pura ver… Aquí la gente ve quiénes somos y quiénes no. Y si me voy, me voy tranquila porque yo he sido siempre real y transparente con la gente", concluyó la influencer.

Apio Quijano responde

Luego de esta pelea entre los dos integrantes del 'Team Infierno', el cantante de Kabah, Apio Quijano lamentó los hechos y remarcó que desde que el concurso inició 'La Perdida' era la persona a la que él había sentido más cercana, por lo que no entendía el motivo por el cual lo atacó tras una noche donde hubo baile, risas y sobre todo muchos coctéles ad hoc a la playa. "Es la persona que he sentido más cerca en este juego y no sé porqué se fue contra mí", dijo muy extrañado aunque basta decir, era ya su segunda pelea en la noche.

Previo a la pelea con Guevara, el cantante protagonizó una discusión con Bárbara Torres quien desde hace varias semanas se ha mostrado vulnerable. Apio lamentó que la integrante del programa La Familia P.Luche es la única que ha hablado mal de todos los integrantes de la casa, por lo que la hizo llorar y tras ello, pidió estar a solas en el confesionario, no para hablar, sino para desconectarse de todo lo que había pasado. El cantante por su parte, la siguió hasta el sitio antes mencionado y le ofreció una disculpa, por lo que al parecer, el ánimo de la noche se había recuperado.

Pelea con Wendy siguió

A modo de tratar de aclararle a Apio lo que había desatado la furia de la influencer, el actor Emilio Osorio se acercó al cantante para recordarle que en alguna ocasión, cuando todos estaban a la mesa, durante una conversación él no entendió por lo que Guevara había atravesado en el pasado, lo que ahora parece haber sacado con enojo y con ello, dando pie a que su relación esté al borde del abismo.

Es una vida diferente, hubo una conversación en la mesa que tú expresaste cosas sobre las clases sociales en la Ciudad de México y eso le dolió", le explicó.

Poncho De Nigris y el actor Sergio Mayer respaldaron a la influencer luego que en alguna ocasión éste se expresara sobre las clases sociales, especialmente cuando le pidió a la rubia "presentarle su mundo" pues tenía muchas ganas de conocerlo. Por este hecho, el regiomontano quien acaba de celebrar el cumpleaños de su hijo con el resto de los integrantes, lamentó que haga comentarios clasistas pues al final no hay mundos distintos, todos vivimos en el mismo.

Le dijo 'Me encantaría conocer tu mundo y yo te presento el mío'. ¿Cuál mundo puñetas, es el mismo?", remarcó De Nigris.

Mientras la pelea había acabado, Emilio Osorio consoló a Wendy Guevara ya dentro de la habitación. El hijo del productor Juan Osorio y la actriz y vedette Niurka Marcos, se ha ganado el cariño del público pues durante este difícil momento, éste consoló a la influencer a quien le insistió en tratar de dormir, pues para todos había sido una noche difícil y quizá con un descanso y la mente más aclarada, el 'Team Infierno' podría regresar a lo que era antes de este difícil e incómodo momento.

Te ganaste una familia que te amamos mucho".

