Era stripper: Sin trabajo en TV Azteca y Televisa, galán vende todas sus pertenencias y deja México

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que recientemente confesó que está cansado del desempleo que enfrenta en México y por ello piensa mudarse de país, por lo cual empezó ya a vender todas sus pertenencias. Se trata de Jorge Aravena, quien lleva tiempo denunciando que en Televisa no le dan trabajo y además tampoco consigue proyecto en TV Azteca.

El originario de Lima, Perú, realizó su debut en la televisora de San Ángel participando en el melodrama Querida enemiga (2008) y luego triunfó en otras grandes producciones como Zacatillo, un lugar en tu corazón, La que no podía amar, Una familia con suerte, Porque el amor manda, Un camino hacia el destino y El vuelo de Victoria, pero desde 2019 abandonó las novelas tras participar en Cita a ciegas.

Hace un tiempo Aravena reveló en entrevista para TVyNovelas que a él le encantaría volver a los melodramas y proyectos televisivos, sin embargo, no ha recibido ninguna propuesta ni oferta laboral en los últimos meses. En ese tiempo, el histrión compartió que estaba trabajando en su estudio de fotografía ante la falta de oportunidades en la actuación, pues aseguró que alguien "con mucho poder" estaba frenando su carrera.

Fue hasta el 2021 cuando Jorge, quien cayó en una fuerte depresión tras su divorcio, se reincorporó al mundo del espectáculo participando en La casa de los famosos de Telemundo pero su participación pasó sin pena ni gloria y meses después probó suerte en la empresa del Ajusco para MasterChef Celebrity México, donde fue el segundo eliminado. Tras cansarse de que nadie le dé trabajo, ahora el peruano decidió cerrar su ciclo en México.

Hace algunos días Aravena compartió mediante su cuenta oficial de Instagram que en breve abandonaría tierras aztecas para irse a buscar nuevas oportunidades a otro país: "Aquí ando con la cabeza que me explota, decidí mudarme de México y saqué todas las cosas en venta para de esa manera viajar más ligero, tengo en mente tres lugares (países) a donde irme pero aún no lo he decidido", escribió el también stripper de Solo para mujeres.

Asimismo, Jorge puntualizó que ahora que no tiene trabajo en la actuación podría hablar su canal de YouTube para hablar de todas sus experiencias, tanto buenas como malas, sin limitaciones: "Ya me tengo y me quiero ir, cerrar este ciclo del cual hablaré con detalles en su momento", explicó. Las últimas noticias que compartió el actor es que sigue en el proceso de mudanza y se quejó de lo mucho que le están cobrando las aerolíneas por llevar sus cosas a su destino.

