FOTOS: Así fue el increíble cambio físico de Jessica Farjat tras siete semanas en 'Survivor México'

Ciudad de México.- Survivor México es considerado el programa más extremo de la televisión, dado que los concursantes son expuestos a condiciones sumamente adversas, pasando hambre, las inclemencias del clima y rudas batallas, es por eso que no cualquiera acepta vivir la aventura y Jessica Farjat fue una de las elegidas de esta nueva entrega, razón por la que los fanáticos del show ahora se encuentran interesados en su vida.

A pesar de que fue una de las mejores elementos de la tribu los Toros, Jessi no logró llegar a la fusión, pues no pudo superar la prueba de extinción frente a sus compañeros y un pequeño error le otorgó su viaje de regreso a casa, siendo la representante femenina original de ese grupo que llegó más lejos dentro de la campaña, por lo que a pesar de no haber ganado hizo historia con su participación.

Tras salir de las famosas playas de República Dominica, Jessica Farjat tuvo la oportunidad de volver a verse frente a un espejo, ducharse y comer abundantemente, cosas tan banales que aprendió a valorar y pudo percatarse del radical cambio que sufrió en su aspecto físico, pues estar en medio de la nada le dejó estragos en su cuerpo y ahora se encuentra enfocada en recuperarse.

En los últimos días de su estancia no la pasó muy bien, pues piso en varias ocasiones el temido exilio, donde la paso completamente sola y sin la posibilidad de disfrutar de los premios que ganaron sus compañeros, así que ahora que pudo pesarse notó que perdió alrededor de seis kilos de peso, además de que su cabello se le maltrató bastante por el sol, el agua del mar y la falta de limpieza, además de tener una piel sumamente bronceada con varias raspaduras.

¿Quién es Jessica Farjat?

Jessica Farjat no es tan desconocida como algunos creían, tiene 27 años, es originaria de la Ciudad de México y es diseñadora de modas. Además, fue reina de belleza y de acuerdo con su perfil de Instagram, donde posee más de 49 mil seguidores, se presume que obtuvo la corona en Miss Grand México 2022 y también participó en Miss CDMX México 2021.

La exabanderada de los Toros comparte contenido de moda, estilo de vida y colaboraciones con lujosas marcas de ropa, pero de su vida privada casi no expone nada, es por eso que se desconoce si tiene novio o se encuentra soltera, aunque dentro del reality show tuvo sus quereres con Aarón Albores, aunque en diversas entrevistas ha negado que tengan algo más allá de una amistad.

