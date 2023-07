Karely Ruiz impacta a sus fans con su belleza al presumir su nueva sonrisa tras tratamiento dental

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y atractiva influencer, Karely Ruiz dejó impactados a sus millones de seguidores al mostrar su belleza y los resultados de su reciente tratamiento dental, pues después de años de portar brackets se los quitó y lució una blanquísima sonrisa, digna de comercial y como era de esperarse sus fanáticos no tardaron en reconocerle lo bien que se ve y le cuestionaron algunos detalles.

Fue el doctor Chrystian Mejía el encargado de embellecer su dentadura y desde sus redes oficiales mostró un video con el antes y el después de su procedimiento, dado que después de la ortodoncia le colocó carillas para que sus dientes quedaran perfectamente alineados y simétricos, razón por la que no paro de agradecerle.

Al final mostró una sesión de fotos en las que muestra de diferentes ángulos el resultado mientras realiza algunas muecas, asegurando que quedó muy perra, lo cual confirmaron sus seguidores al lanzarle cientos de cumplidos: "Qué bonita se ve", "Excelente trabajo", "Bella sonrisa", "Se ve más hermosa", "Arrasaste", "La que puede, puede", "Maravillosa", "Te quedó muy natural", "Espectacular", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Karely Ruiz responde a sus detractores

Karely Ruiz se ha convertido en todo un fenómeno de las redes sociales gracias a su ardiente contenido, por lo que se ha ganado el tercer lugar entre las mexicanas mejor pagadas de una famosa plataforma de suscripción, aunque esto le ha costado una lluvia de críticas, dado que no todos están de acuerdo con la forma en que adquirió fama y dinero.

Hace algunas semanas, la modelo fue nominada a los Premios Juventud, donde compite a la par de celebridades como compitiendo con Belinda, Ángela Aguilar, Danna Paola, Kenia Os, Kim Loaiza, Manelyk González, Peso Pluma, Tammy Parra y Tini, razón por la que la han tundido cuestionando sus méritos para estar en una premiación de esta talla, pe

ro no se quedó callada.

"¿Qué por qué me nominan? Qué si solo me encuero Jajajajaja. Pues miren tal vez, de cierta forma tienen razón, pero tengo una motivación día a día que es mi hermana y los perritos, así que mínimo estoy haciendo algo, no en mi casa acostado con la barriga de afuera tirando m…rda, así que voy a callar muchas bocas, mi vida va a cambiar", mencionó dejando en claro que quiere seguir cosechando éxitos.

También, Karely Ruiz está nominada en los MTV Miaw 2023 en la categoría 'Celebrity Crush', sigue rompiéndola con sus shows y cada vez más es considerada para proyectos importantes, razón por la que no será extraño que siga acaparando titulares y cerrando la boca de sus detractores, demostrando que con su belleza puede conseguir sus sueños.

