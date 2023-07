'La Casa de los Famosos México' se pone de cabeza con la llegada de Gloria Trevi, ¿nueva habitante?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la acalorada discusión que protagonizó Wendy Guevara con Apio Quijano, los integrantes de La Casa de los Famosos México fueron sorprendidos con la llegada de Gloria Trevi, quien les dejó una carta en la que les agradecía por tenerla presente en el programa y como agradecimiento les llevó algunos panques, pero nadie se imaginaba que estaría presente ya que desde hace seis semanas no han podido tener contacto con nadie.

Mientras todos se encontraban recostados descansando sonó la alarma que suena cuando tienen alguna prueba, así que salieron al patio y recibieron la sorpresa, siendo la chica de Las Perdidas la más emocionada ya que siempre se ha declarado su fan y no dudó en mostrarle su playera con su nombre, su tatuaje con su nombre, mientras algunos como Emilio Osorio no lo podían creer e incluso se cuestionó si no se trataba de su doble.

La intérprete de Dr. Psiquiatra les mintió al decirles que ella sería la nueva integrante, pero nadie le creyó y disfrutaron a lo grande algunos minutos de su compañía, donde Wendy no se quiso quedar con dudas y le cuestionó si es verdad que Niurka Marcos ha estado en todos los cumpleaños de sus hijos, algo que le confirmó indicando que tiene una estrecha amistad con la vedette.

Así mismo, Trevi felicitó a todos los habitantes el gran trabajo que han hecho en el programa y aprovechó para presentarles su nuevo tema musical Medusa, además de que les explicó el significado de su letra que es un himno de empoderamiento y todos quedaron en shock por lo que no dudaron en llenarla de felicitaciones, confiados en que será una raya más en su lista de éxitos y Jorge Losa le propuso hacer un challenge.

Veo muchas caras amigables, familiares para mí, que me han acompañado de una y otra manera. Siento empatía con todos y cada uno de los integrantes y mucha gratitud con aquellos que me han defendido”, comentó Gloria.

Finalmente, los concursantes ya no la querían dejar ir y terminó en el suelo, pero tuvo que retirarse y se llevó tremendo susto al ver que la puerta ya no se abría, por lo que bromeó diciendo que ya la habían dejado encerrada, pero se despidió y su visita se da en medio del estreno de su nuevo tema, así como del próximo estreno de su bioserie que será transmitida por Televisa.

Fuente: Tribuna