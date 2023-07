Maribel Guardia revela el futuro de las cenizas de Julián Figueroa, ¿se trasladan a Juliantla?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado más de tres meses del lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, quien perdió la vida a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, por lo que su familia sigue lamentando su partida y Maribel Guardia ha sido la más afectada, dado que era su único hijo, pero poco a poco ha tratado de salir adelante y reveló lo que sucederá con sus cenizas.

La reconocida actriz llevó de manera hermética los actos fúnebres y compartió con la prensa que le realizó un altar en la sala de su casa, donde reposan sus cenizas, pero mucho se ha especulado que podrían ser trasladadas a Juliantla, Guerrero, donde reposan los restos de Joan Sebastián, pero frente a las cámaras de Berenice Ortiz, Maribel reveló lo que realmente sucederá.

Guardia reconoció que se siente bien teniendo cerca a su hijo, por lo que no quiere alejarse de él, así que por ningún motivo piensa llevarlo junto a su padre: "En un futuro me gustaría ponerlas en una iglesia cerca de la casa y si un día muero me pongan junto a él, porque si lo ponen en Juliantla a mí no me van a enterrar ahí".

La costarricense reconoció que han sido momentos difíciles, pero sabe que a Julián le hubiera gustado verla entera, es por eso que ha tratado de seguir adelante con su vida, aunque a veces hay altibajos que la ponen mal, específicamente en fechas especiales en las que lo recuerda y añora su presencia, tal como la graduación del kínder de su nieto, pues resalta que el cantante siempre fue un padre amoroso y atento.

Instagram @maribelguardia

Se lo importante que hubiera sido para el estar en estos logros que está teniendo el niño a su corta vida, quisiera uno que estuviera ahí".

El pequeño Juliancito es el que se ha convertido en un gran motor para la familia, es por eso que se esfuerzan en darle lo mejor y considera que a pesar de todo lo que han vivido es un niño feliz y puede ver a su hijo reflejado en su nieto, dado que asegura además del parecido físico, sacó su carácter y personalidad.

Instagram @maribelguardia

Maribel Guardia aprovechó para agradecer a su esposo Marco Chacón, quien ha sido un pilar para ella y le ha ayudado en su duelo, asegurando que desde que llegó a su vida se ha convertido en su ángel de la guarda, así que los reporteros no dudaron en cuestionarle acerca de la herencia que dejó Julián, misma que recibió de Joan Sebastián, dado que él es el representante legal.

Marco dejó en claro que no hay mayor problema en cuestión del testamento, pues todo quedará en manos del pequeño José Julián, dejando en claro que Maribel Guardia no tiene intención de quedarse con nada, razón por la que se ha mantenido al margen alrededor del tema y prefiere no opinar de los problemas que han tenido los Figueroa por la repartición de los bienes.

Fuente. Tribuna