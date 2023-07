Maribel Guardia revela que renunció a 'Siempre Reinas' por no lucrar con la muerte de Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Maribel Guardia se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de que su hijo Julián Figueroa perdiera la vida a los 27 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, pero a pesar de su dolor ha tratado de salir adelante y seguir con su vida, aunque recientemente confesó ante las cámaras de Berenice Ortiz que tuvo que cancelar varios proyectos para sanar.

La actriz reconoció que la buscaron para formar parte de la segunda temporada de Siempre Reinas, la apuesta que lanzó Netflix en 2022 en la que se muestra la vida íntima de las grandes estrellas mexicanas, siendo Sylvia Pasquel, Laura Zapata, Lucía Méndez y Lorena Herrera las que comenzaron el reality show; sin embargo, al final Maribel prefirió dar marcha atrás.

La producción tenía todo listo e incluso la costarricense ya estaba pagada por su participación, pero prefirió regresar el dinero, privilegiando su salud mental, dado que es consciente que por el tipo de formato iban a tocar temas sensibles para ella como la reciente muerte de su hijo, algo con lo que no le gustaría lucrar, ni tampoco estar reviviendo esos sentimientos que le han dejado su partida.

Ya estábamos todos, el dinero pues lo regresé, porque yo sabía que era un reality y debía hablar todo el tiempo de Julián y la verdad no quiero explotar esa parte de dolor tan espantosa que tengo y lo cancelamos", comentó Guardia.

Maribel indicó que fue buscada desde la primera emisión, pero no se adaptaba a su agenda, así que es algo que ha venido cancelando, pero asegura que si la vuelen a solicitar para una próxima entrega al fin pueda darse su participación, dado que ahora su prioridad es recuperarse y estar con su familia, aunque no deja de lado su carrera y continúa en el teatro, así como su talk show.

Al cuestionarle si Lucía Méndez regresa a Siempre Reinas, la actriz no quiso soltar prenda y señaló que todo podría pasar, y es que existe una gran incógnita alrededor de la intérprete de Corazón de Piedra, quien no logró conectar con sus compañeras, quienes no dudaron en exponer sus aires de grandeza, por lo que incluso les interpuso una orden para que no puedan hablar de ella ante los medios.

En algún momento surgieron rumores de que tras una jugosa negociación, Lucía había aceptado regresar, pero hasta el momento no se logrado confirmar, así que tendremos que esperar a que lancen el promocional oficial para saber si el elenco se mantiene igual o quién se une para cubrir el lugar de la 'Diva'.

