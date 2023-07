Poncho de Nigris se disculpa con Jorge Losa tras tacharlo de cobarde y ser el favorito de la 'LCDLFM'

Ciudad de México.- Las últimas nominaciones en La Casa de los Famosos México dejaron varios choques entre los concursantes, pues a estas alturas de la competencia nadie quiera salir y Poncho de Nigris no dudo en hacer notar su inconformidad hacia Jorge Losa, a quien le dijo de todo e incluso lo reto a que se midiera con él en las votaciones para ver a quién prefiere el público, pero ya se disculpó.

Resulta que desde que se ejecutó la prueba de líder los del 'team infierno' señalaron que hubo trampas, algo que los televidentes pudieron observar ya que Losa fue quien le dio la pieza que tenían que encontrar a 'La Barby Juárez', además de que destacaron que les resulta extraño que el actor se haya salvado tres ocasiones consecutivas ganando las pruebas, siendo dos por cuestión de suerte, dejando entrever que la producción lo estaría ayudando a seguir avanzando.

ESPECIAL

Después de la visita de su hijo, Poncho reflexionó acerca de su juego y agradeció que Jorge Losa por haberlo tratado bien y el regalo que le hizo, es por eso que quiso hacer las paces y le reconoció haber aguantado toda la tiradera que le echaron él y Sergio Mayer tras ser salvado por la boxeadora, pero asegura que no volverá a engancharse con él y hasta lo considera como un amigo.

La neta me sorprendió tu capacidad y tu temple para aguantar presión. De ahora en adelante no hay pique, me calenté y dije que te quería sacar la siguiente semana, no es nada personal, me gusta hacer contenido y polémica, pero eres un tipazo y si me quieres nominar, nomíname", dijo Poncho.