¿Por Manuel Mijares? Lucero habría terminado con Michel Kuri a causa de la cercanía con su exesposo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida exactriz de Televisa y famosa cantante del pop, Lucero, en realidad no habría estado de acuerdo con su separación sentimental del famoso y reconocido empresario, Michel Kuri, sino que él habría terminado su romance debido a celos por la cercanía de su exesposo, Manuel Mijares, con el cual tiene una gira y está muy cerca por sus dos hijos en común.

Como se sabe, Mijares y la intérprete de Electricidad se convirtieron en una de las parejas más queridas y sólidas del medio artístico a lo largo de sus más de 14 años de matrimonio y dos hijos en común, sorprendiendo a sus millones de fans cuando estos anunciaron su repentina separación, la cual fue bastante polémica ante lo inesperado, dado a que siempre lucieron felices y enamorado, sin embargo, ninguno ha hablado a fondo al respecto, pues incluso hoy en día ambos son grandes amigos y esto lo han demostrado con su gira Hasta Que Se Nos Hizo.

Durante dicha gira no han faltado los rumores respecto a que entre ambos podrían resurgir las chispas del amor y tras haber estado más de una década separados, los fans han comenzado a señalar que podrían volver a unirse de forma sentimental, especulaciones que ambos han salido a desmentir completamente, señalando que no hay más que una gran amistad por el bien de sus hijos y dado a que siempre serán familia.

Michel y Lucero. Internet

Pero al parecer, esta cercanía entre los padres de Lucerito Mijares habría molestado mucho a Michel, pues después del comunicado en el que señalaron que estaban terminando debido a que: "Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho", se dice que la realidad sería más que por falta de tiempo.

Esto pues según el canal de YouTube de Chacaleo, Kuri habría sido el que tomó la decisión de dejar a la actriz de La Dueña, debido a que aparentemente el empresario no estaría tolerando ver que estén tanto tiempo juntos y sobre el escenario cantando y bailando, por lo que tomaría está drástica medida al no obtener que Lucera dejara la gira, sabiendo que igual no podría alejarlo por los hijos en común de ambos.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que ninguno de los involucrados, ya sea el famoso empresario, el cantante o la reconocida exactriz de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, no se han pronunciado respecto a esta presunta pelea por la cercanía que había entre la expareja, sin embargo, se espera que pronto se hable al respecto, ya sea para confirmar o desmentir lo dicho por Chacaleo.

Fuente: Tribuna del Yaqui