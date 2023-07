Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México ha dado de qué hablar debido a que es en este lugar donde sus participantes cuentan cosas que jamás dirían durante una entrevista, por más exclusiva que ésta sea, tal y como ocurrió durante esta tarde del sábado, 15 de julio, cuando Emilio Osorio confesó que llegó a sentir curiosidad sobre si le gustarían los hombres luego de que interpretó a un personaje gay en Mi marido tiene familia.

Como algunos recordarán, en el año 2017, el hijo de Niurka Marcos y el actor Joaquín Bondani se convirtieron en todo un fenómeno cuando cuando juntos interpretaron a la primera pareja LGBTQ+ en la televisión mexicana, siendo que ambos eran sumamente jóvenes, lo que causó que varios adolescentes quedaran encantados con el 'Aristemo', al grado en el que ambos aparecieron en una secuela y en un spin-off.

Al poco tiempo se supo que, en realidad, Emilio no tenía una inclinación hacia los hombres, sobretodo por su tórrido romance con Karol Sevilla, el cual se mantiene aún hoy en día; sin embargo, no fue hasta este sábado, cuando el joven hijo de Juan Osorio abrió su corazón junto a sus compañeros y les reveló que, en realidad sí llegó a dudar sobre su sexualidad y creyó que podría enamorarse de su compañero de elenco.

Tanto Joaquín como Emilio solían tener demasiadas escenas de besos, por lo que, Osorio llegó a pensar que si lo besaba y llegaba a sentir alguna reacción biológica significaría contundentemente que sí sentía alguna atracción por su pareja en la ficción, pero esto jamás ocurrió, por lo que esto lo ayudó bastante a definir su orientación sexual y a darse cuenta de que, en realidad, le gustaban las mujeres.

"Dije 'si siento acá, es de acá, porque Pepe siente primero. Pepe no sintió nada. Va, había muchas cámaras, pero teníamos cientos de escenas de besos. Pepe nunca se paró. Yo no sentía un ped... Te juro por mi madre, nunca sentí un ped... Dije: 'Ok, todo lo que he vivido y toda la fanaticada no me ha acercado a este we..."